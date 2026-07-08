Galicia celebrará en el Ano Neira Vilas su trabajo de ficción y sus crónicas de la diáspora

Xosé Neira Vilas es oficialmente el siguiente homenajeado en las Letras Galegas. Así lo ha aprobado la Real Academia Galega este miércoles en un pleno ordinario celebrado esta mañana en María Pita ya que la sede de la entidad continúa en obras.

La institución ha acordado celebrar al autor de "Eu son... Balbino. Un rapaz da aldea. Coma quen di, un ninguén"; uno de los comienzos más célebres de la literatura gallega, correspondiente a Memorias dun neno labrego.

Este título, publicado en 1961 en Buenos Aires, es uno de los más leídos, vendidos y traducidos de la literatura gallega de todos los tiempos.

Neira Vilas nacido en Vila de Cruces en 1928 y fallecido hace 11 años, en 2015, será el protagonista del 17 de mayo pero también de todo un año dedicado a su trabajo, desde la ficción hasta las crónicas de la diáspora.

La RAG pone en valor todas sus dimensiones, "a de autor dunha vasta produción literaria —que abrangue todos os xéneros—, o editor, o investigador, o activista cultural e mais o divulgador que, nun contexto histórico adverso, converteu o galego nun mecanismo de creación, de reivindicación e de afirmación colectiva. Dende Galicia e tamén, durante moitos anos, na diáspora en América, da que foi cronista indiscutible e sobre a que deixou un legado de gran valor documental".

La institución destaca que el autor logró crear una obra gallega a la vez que universal, algo que queda patente en Memorias dun neno labrego en la voz de su protagonista, Balbino, con la que retrató el rural gallego de posguerra.

Pero su trabajo no queda ahí. Camiño bretemoso (1967), Cartas a Lelo (1971), Aqueles anos do Moncho (1977) o Querido Tomás (1980) son otros de los grandes títulos de Neira Vilas en las que se encuentra "unha voz literaria de enorme coherencia e personalidade".

"Neira Vilas nunca renegou do mundo rural nin o idealizou falsamente. Retratouno coa súa dureza, mais tamén coa súa humanidade. A súa literatura dignificou a vida da xente humilde, dos labregos e dos emigrantes silenciados pola historia oficial", defiende la RAG, definiendo su elección para las Letras Galegas 2027 como "un acto de xustiza cultural e histórica” para quien siempre demostró una “maneira de entender unha Galicia aberta ao mundo, mais fiel ás súas raíces”.

Además, también se tuvo en cuenta su compromiso con el gallego.

"Termou da riqueza léxica que habitaba no galego popular. Fixo da lingua oral da aldea unha lingua literaria digna, profundamente expresiva e fermosa, afastada de artificios, mais viva e natural", recoge el documento de la candidatura.

Otra candidatura que valoró la RAG para las Letras Galegas 2027 fue la del filólogo Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008), pero esta se retiró en el propio pleno, por lo que la decisión de homenajear a Neira Vilas se adoptó por unanimidad.

Biografía

Neira Vilas nació en el seno de una familia labriega de Gres, concello de Vila de Cruces, en la provincia de Pontevedra.

El mayor de siete hermanos, Xosé emigró a Buenos Aires en 1949, donde estuvo hasta 1961 y donde entró en contacto con intelectuales de la diáspora y consolidaría su compromiso con Galicia.

Allí estudió periodismo y literatura y conoció a Anisia Miranda, con quien se casaría en 1957. Juntos fundaron ese mismo año la editorial Follas Novas con la que difundieron la literatura gallega en América y lograron que llegase a Galicia durante la dictadura.

Neira Vilas pasó después una temporada en Cuba, donde se consolidó como voz esencial de la galleguidad en el exterior.

Aquí trabajó como investigador y fue cuando desarrolló su trabajo como cronista de la emigración, dejando un legado documental y humano sobre la emigración gallega en América.

En esta época escribió Galegos no Golfo de México (1980) Memorias da emigración (serie de volúmenes publicados a partir de 1994 en la que documenta la vida de los emigrantes), las novelas Camiño bretemoso, Remuíño de sombras (1973) e Tempo novo (1987), o los libros de relatos Historias de emigrantes (1968), O home de pau (1999) y Relatos mariñeiros (2003); así como las crónicas y estudios históricos sobre la huella de la emigración gallega en Cuba, con títulos como Castelao en Cuba (1983), Rosalía de Castro e Cuba (1992), Manuel Murguía e os galegos da Habana (1998) o A prensa galega en Cuba (2011).

Xosé regresó a Gres en 1992 y creó la fundación que lleva su nombre.

Entre sus reconocimientos están el Premio de la Crítica Española por Aqueles anos de Moncho, el Premio da Crítica Galega por Galegos noGolfo de México, el Premio Julio Camba de periodismo, los títulos de doctor honoris causa pola Universidade da Coruña y por la de La Habana, la Medalla Alejo Carpentier de Cuba, la Medalla Castelao, y la Medalla de Galicia.

En el 2001 ingresó en la Real Academia Galega como miembro de número a propuesta de Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei y Xesús Alonso Montero, el encargado de darle respuesta en nombre de la institución.

Su discurso de entrada, A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960, se centró en la vida cultural gallega en el exilio.