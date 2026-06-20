Santiago ofrece rutas guiadas gratuitas para conocer al Castelao que vivió en la ciudad: cómo reservar

Santiago de Compostela contará este mes con cuatro rutas guiadas para conocer la vida de Castelao durante los nueve años que vivió en la ciudad. La iniciativa Castelao Insólito conmemora el 140 aniversario del intelectual gallego y el 100º aniversario de la publicación de Cousas.

Así lo dieron a conocer este jueves la concejala de Capital Cultural e Memoria Histórica, Míriam Louzao, y Nee Barros, integrante de la cooperativa Maos Innovación Social, que desarrolla el proyecto del concello.

La iniciativa consiste en un paseo del que se realizarán cuatro sesiones presenciales la próxima semana y que se complementa con un recorrido autoguiado a través de narraciones disponibles tanto en audio como en texto, en ambos casos en gallego e inglés. Estas narraciones están en la web castelaoecompostela.gal, en la que también se puede ver una selección de fotos y obras de Castelao.

De practicante en el hospital a asiduo de la peña de O Colón, Castelao vivió en Santiago nueve años, aunque su primera visita fue cuando era solo un bebé y su madre acudió a Belvís para pedir por él. El ayuntamiento señala en una nota que cuando estudiaba Medicina, el intelectual gallego dibujaba en las mesas de los bares y pedía que borrasen el resultado.

Y para que todo esto no quede diluido, el concello ha lanzado esta iniciativa con la que redescubrirlo.

¿Cómo reservar las visitas guiadas?

La versión guiada de Castelao Insólito cuenta con cuatro sesiones en gallego. Cada una de ellas hará nueve paradas, tantas como años vivió en Santiago: tres explorarán los años que residió en la ciudad, dos acercarán su faceta artística, una la literaria, otras dos la política y una final explicará cómo volvieron sus restos a la ciudad.

Las plazas para participar en estas rutas están limitadas a un máximo de 30 personas, por lo que es necesario inscribirse a través de castelaoecompostela.gal. El recorrido, con una duración aproximada de dos horas, se realizará los siguientes días:

Jueves 25 a las 20:00 horas

Viernes 26 a las 17:00 horas y a las 20:00 horas

Sábado 27 a las 12:00 horas

El recorrido autoguiado, por otro lado, busca evitar que las rutas queden en un acto efímero y facilitar que más personas puedan conocer al Castelao que vivió en la ciudad, sean residentes o turistas. Lo único que necesitan es un dispositivo móvil y auriculares.