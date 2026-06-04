A Coruña inicia la renovación de la cubierta del Teatro Rosalía con 414.000 euros

El Teatro Rosalía de Castro de A Coruña en una foto de archivo. Concello da Coruña

A Coruña ha puesto en marcha esta semana las obras de mejora de la cubierta del Teatro Rosalía de Castro, una intervención presupuestada en 414.000 euros destinada a resolver los problemas de humedad y filtraciones que se han repetido en los últimos años.

El origen de estas incidencias se remonta, en parte, a los daños sufridos por el inmueble durante un temporal en 2014. Aquel episodio obligó a una reparación posterior que, según se ha indicado, no logró una solución definitiva, ya que se realizaron perforaciones en la cubierta de zinc que con el tiempo han acabado afectando a su estanqueidad y provocando su deterioro progresivo.

Con esta nueva obra, el objetivo es garantizar una solución estable y proteger la estructura del edificio, uno de los equipamientos culturales más relevantes de la ciudad.

Una nueva solución técnica sobre la cubierta existente

La intervención contempla la instalación de una segunda piel de zinc sobre la actual cubierta, una medida con la que se pretende mejorar el aislamiento y eliminar definitivamente las filtraciones de agua.

De forma complementaria, el proyecto incluye la adecuación de los accesos a la cubierta, lo que permitirá facilitar las tareas de revisión y mantenimiento en el futuro.