Letras Galegas 2026 en A Coruña: Celebración de 4 días y coloquio con As Tanxugueiras

A Coruña conmemora, un año más, el Día de las Letras Gallegas con una nueva edición de A Festa das Letras, que se celebrará del jueves 14 al domingo 17 de mayo de 2026, con una programación que convertirá distintos espacios de la ciudad en un gran escenario para la celebración de la lengua y de la creación cultural gallega.

"Durante cuatro jornadas, A Coruña se reafirma como uno de los grandes epicentros culturales del país con un programa diverso y gratuito que incluye conciertos, espectáculos familiares, música tradicional, encuentros y artes escénicas, de la mano de artistas y colectivos de referencia de la escena gallega actual, junto con una amplia presencia de creadoras y creadores locales", indicó Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, durante la presentación de la programación, que tuvo lugar en Plaza de María Pita y en la que estuvieron presentes representantes de las distintas asociaciones culturales de la ciudad. La regidora estuvo acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

La programación destaca por contar con grandes referentes de la música en gallego como Ailá, MJ Pérez, 9Louro, Dakidarría o Orquestra Bravú Xangai. Además, habrá también actuaciones para el público infantil y actuaciones musicales de las asociaciones coruñesas en los jardines de Jardines de Méndez Núñez. La segunda edición de A Festa das Letras se desarrollará en espacios emblemáticos como el Campo da Leña, la Plaza de Azcárraga, los Jardines de Méndez Núñez, el Teatro Rosalía de Castro, el Teatro Colón y el Centro Ágora, conectando plazas, teatros y calles a través de una programación común que tiene en la lengua gallega su eje central.

El programa incluye actuaciones musicales de estilos diversos, propuestas para público infantil y familiar, foliada tradicional, encuentros con artistas y espectáculos escénicos, con el objetivo de acercar la celebración de las Letras Gallegas a todos los públicos y de poner en valor la vitalidad de la creación cultural en gallego. A Festa das Letras se consolida así como una cita destacada del calendario cultural de la ciudad, reforzando el compromiso del Concello con la promoción de la lengua gallega, con el apoyo al tejido cultural y con la ocupación del espacio público como lugar de encuentro alrededor de la cultura.

AgoraSón y A Coruña das Letras completan la programación

Este mes de mayo también se celebrarán otros eventos vinculados a la lengua que completan la programación de las Letras Gallegas del Concello de A Coruña. Por una parte, este sábado comienzan las rutas guiadas A Coruña das Letras, con Xurxo Souto. La primera actividad lleva por título ‘La ruta de Ulises Fingal, las piedras percebeiras del entorno de la Torre de Hércules’. La segunda se llama ‘En busca del antiguo Gremio de Mareantes’ y se celebrará el 30 de mayo, mientras que la última sesión lleva por nombre ‘El ascenso a Pena da Vixía’ y será el 6 de junio. Las inscripciones se realizarán a través del correo inscricionslingua@coruna.gal desde el lunes anterior a cada una de las rutas, hasta agotar las plazas (55).

Además, el próximo viernes se celebrará una nueva edición de AgoraSón Primavera con concierto de Ialma. Las invitaciones para asistir a la actuación solo pueden conseguirse en las Bibliotecas Municipales de A Coruña al retirar material, tanto de lectura como audiovisual, en lengua gallega.

Horarios por jornada

Jueves 14 de mayo

19.30 h – Teatro Colón – Encuentro y diálogo con Tanxugueiras alrededor de su nuevo disco ‘O cuarto’.

20.30 h – Teatro Rosalía de Castro – Isabel Dobarro presenta ‘Eidos’.

Viernes 15 de mayo

Campo da Leña – Conciertos

20.00 h – Néboa

21.30 h – Ailá

23.00 h – Brais Morán & Nasaufunk

Plaza de Azcárraga – Público infantil

18.00 h – Charlatán Rodríguez

19.00 h – Uxía Lambona e a Banda Molona

Jardines de Méndez Núñez – Tradicional

18.30 h – Xacarandaina

19.30 h – Son d’aquí

Centro Sociocultural Ágora (con invitación)

21.00 h - AgoraSón Primavera: concierto de Ialma.

Sábado 16 de mayo

Campo da Leña – Conciertos

12.00 h – Kafédepota

13.30 h – MJ Pérez

19.30 h – Adhara & Ritman

21.30 h – Orquestra Bravú Xangai

23.00 h – 9Louro

1.00 h – Dakidarría

Plaza de Azcárraga – Público infantil

12.00 h – K’paparota

13.00 h – Pakolas

18.00 h – Cris de Caldas

19.00 h – Pesdelán

Jardines de Méndez Núñez – Tradicional

18.30 h – Cántigas da Terra

19.30 h – Donaire

Domingo 17 de mayo

Jardines de Méndez Núñez

18.30 h · A Foliada das Letras, con Cántigas da Terra, Donaire, Maghúa, Son d’aquí, Xacarandaina y Espadana

Teatro Colón