La V Gala da Cultura entrega en A Coruña una veintena de premios

El Teatro Colón de A Coruña acogió esta tarde la quinta edición de la Gala da Cultura. Organizado por la Deputación provincial, el evento reconoció el trabajo de las 19 personas ganadoras de distintos certámenes culturales del año pasado con unos premios inspirados en amuletos y los sanandresiños de San Andrés de Teixido.

La gala estuvo presentada por Susana Pedreira y Xoán Fórneas, mientras que la música corrió a cargo de Caamaño&Ameixeiras en un Teatro Colón ambientado para la ocasión con una imagen que sigue la iconografía de los sanandresiños.

Entre los premiados se reconoció a Mala Herba Producións y a Illa Bufarda con el premio Begoña Caamaño a la acción cultural por la igualdad de género. El premio Luis Seoane de Diseño fue para D-Due, mientras que el premio José Gil de Cinema en Galego fue para Ángela Andrada, Borja Casal Fraga y Margarita Ledo Andión.

El premio Jesús Núñez de Arte Gráfica fue para Regina Giménez. Juan de la Quintana recibió, por su parte, el premio Luis Ksado de Creación Fotográfica y Ana Gesto ganó el certamen de arte Isaac Díaz Pardo.

El premio Torrente Ballester de Narrativa fue para Estro Montaña y para Pablo Escudero y el premio Castelao de Banda Deseñada fue para Manuel Barreiro y Elías Taño y para Giovanna Lopalco.

También se premió a Antía Yáñez con el premio Raíña Lipa de literatura infantil y juvenil y a Xosé Manoel Núñez con el Manuel Murguia de Ensayo. El concurso Quero Cantar fue para Gael Ares y Emma Pérez y Candela Caamaño, el premio internacional Andrés Gaos de Composición Musical fue para Aitor Vázquez y el concurso Fran Pérez Narf para grupos y artistas musicales fue para Belém Tajes.

Al evento acudieron tanto el presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, como la deputada de Cultura, Natividade González. El primero de ellos destacó la importancia de apoyar el talento en el sector cultural y en la educación con el ejemplo de Rosa Crujeiras, la primera rectora de la Universidade de Santiago de Compostela.

"Durante moito tempo, a moita xente dixéronlle até onde podía chegar. Desde a Deputación queremos facer xusto o contrario: abrir oportunidades, detectar o talento e acompañalo para que poida desenvolverse con liberdade en calquera recuncho daprovincia", aseguró en este sentido. A modo de ejemplo, citó al artista Isaac Díaz Pardo, quien se formó en Madrid con el apoyo del ente provincial.

En cifras, Formoso señaló que la cultura genera "emprego, actividade e futuro" con un sector que representa el 3% del PIB gallego y más de 35.000 puestos de trabajo.

Por su parte, Natividade González reivindicó la cultura como un "dereito vivo, conectado coa realidade, que non pode entenderse separado da vida da xente" que contribuye a la transformación social y a la construcción de identidad colectiva. "Non hai futuro para Galiza sen cultura", afirmó antes de poner en valor las políticas de la Deputación y la cultura gallega en un contexto global y reivindicar "a nosa lingua e a nosa singularidade como pobo".