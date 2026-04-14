Un nuevo estudio vincula el linaje de Cristóbal Colón con Galicia

El debate del origen de Cristóbal Colón continúa. Un nuevo estudio publicado este mismo mes de abril apunta a que el linaje de Colón podría estar relacionado con Galicia. Este es uno de los principales hallazgos recogidos en la investigación Archaeogenomic and Bioinformatic Analysis of the Columbus Lineage: Evidence from the Counts of Gelves (Análisis arqueogenómico y bioinformático del linaje de Colón: pruebas procedentes del condado de Gelves), que concluye que "los descendientes de Colón comparten genes con las casas de Sotomayor y Zúñiga".

En el estudio, varios investigadores que conforman un equipo multidisciplinar, han analizado los restos de varios descendientes directos de Colón datados entre los siglos XVI y XVIII. A través del análisis de sus ADNs y de pruebas históricas, genealógicas y arqueológicas, han logrado identificar a varios individuos que se encontraban enterrados en la cripta de Santa María de Gracia, en la localidad sevillana de Gelves. Entre ellos estaba su nieta.

El estudio, firmado por la genetista Isabel Navarro-Vera o el arqueólogo Andrés Bonilla, entre otros, afirma que existe un parentesco inesperado entre María de Castro y Jorge Alberto de Portugal, ambos localizados en la cripta sevillana. Esto motivó un análisis más exhaustivo de los orígenes de ella, consorte del VI Conde de Gelves y motivo por el cual se atribuía su presencia en la cripta. El estudio permitió identificarla como hija del IX Conde de Lemos, una de las familias nobles de Galicia en aquella época.

Siguiendo con la investigación que se extendió a 16 generaciones, también se constató su relación con la casa de Sotomayor, concretamente con Pedro Álvarez de Sotomayor —descendiente de la casa navarra de Zúñiga y la ya mencionada gallega— como vínculo central. El estudio indica que se observa un parentesco derivado de él, siendo el tatarabuelo de Jorge Alberto de Portugal.

Los investigadores señalan que "esta señal genética compartida, identificada en un contexto arqueológico en el que no se había documentado históricamente ninguna relación directa" es lo que ha motivado este estudio que reexamina los orígenes de Cristóbal Colón.

"El hallazgo clave de esta investigación es el rol de Pedro Álvarez de Sotomayor en el árbol genealógico", continúa el estudio, todavía no revisado por pares, que sostiene que el gallego es "el único antepasado capaz de explicar esta covarianza genómica".