¿Qué son los asteriscos que han aparecido pintados en las calles de A Coruña?

Desde hace ya un par de semanas, en la calle del Orzán, la Barrera o la calle Alta, los paseantes de A Coruña han podido ver unos grandes asteriscos pintados en blanco en distintas paredes, muchas de ellas de bajos vacíos y sin ninguna actividad. Detrás de estas intervenciones de arte urbano está aste*risco, un artista que reivindica lo "real" de estos trazos, en un momento de "deshumanización y de IA generativa".

"Somos criaturas simbólicas", cuenta la persona detrás de esta performance a Quincemil. Y por eso, pocos símbolos mejores que un asterisco, una "pequeña estrella" que se usa "para añadir significado, como hace en estas paredes". A ello se suma otra capa más. Con estas pinturas, espacios que de otra forma pasan desapercibidos adquieren "una nueva experiencia estética mucho más interesante".

aste*risco subraya también la idea de "escala" de esta intervención, en la que se juega con esta idea partiendo de "estrellas pequeñas en relación a las cósmicas, pero bien grandes a escala humana y enormes comparadas con el tamaño habitual de los asteriscos en la escritura".

Otro aste*risco pintado en la calle del Orzán de A Coruña. Quincemil

Reivindicación del arte urbano

Además, este artista pone el foco también en el propio arte urbano reivindicando la firma o el tag, algo que "solo lo separa de las marcas de manos de Altamira millones de años. Es algo inherentemente humano".

Lejos de hablar de "pintadas" por su connotación más negativa, aste*risco recuerda que "no diríamos de un cuadro que es una pintada, cuando hay muchas piezas de arte contemporáneo de ejecución similar. Para mí lo único que cambia es el lienzo". Por eso, después de haber colaborado en acciones artísticas de todo tipo, se estrena de esta forma usando la calle como lienzo.

"Mis primeras impresiones en torno a la recepción de los asteriscos son muy positivas. A los ciudadanos parecen gustarles y los espacios escogidos mejoran con su presencia", comenta.

Por el momento, su obra solamente se puede ver en A Coruña, aunque no descarta expandirse por Galicia: "Gustaríame chegar a toda Galicia e facer ceos estrelados, constelacións de asterisco… Se Compostela é un campo de estrelas, ben podería acoller ás estrelas pequenas, aos asteriscos".