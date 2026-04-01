Iván Raña protagoniza una nueva charla de Xerión en Cuatro Caminos este lunes 6 de abril

El triatleta gallego Iván Raña será el protagonista de una nueva edición de As charlas do Xerion, que se celebrará el próximo lunes 6 de abril a las 19:00 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos.

El encuentro, impulsado por el cantante y comunicador Jesús Suárez, se ha consolidado como un espacio de conversación en A Coruña que reúne a figuras destacadas de distintos ámbitos para compartir sus experiencias en un formato cercano.

En esta ocasión, el invitado será uno de los grandes referentes del deporte español y pionero del triatlón en el país. Iván Raña fue el primer español en proclamarse campeón del mundo de triatlón y representó a España en varias ediciones de los Juegos Olímpicos, construyendo una trayectoria marcada por la constancia y la evolución en la élite.

Durante la charla, se repasará su recorrido deportivo, desde sus inicios hasta la competición internacional, así como su vertiente más personal. El público podrá conocer de primera mano sus motivaciones, los momentos clave de su carrera y su visión actual del deporte y de la vida.

As charlas do Xerion continúan así su apuesta por acercar historias inspiradoras al público, fomentando el diálogo directo con sus protagonistas. La entrada será libre hasta completar aforo.