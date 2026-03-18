A Coruña reúne a referentes de la cultura para analizar el liderazgo femenino

El encuentro Profesión y propósito: mujeres liderando la cultura, celebrado en la fábrica de Coca-Cola en A Coruña, reunió a destacadas profesionales del ámbito cultural y audiovisual gallego para analizar el liderazgo femenino, la profesionalización del sector y los desafíos actuales de la industria.

Organizado por Elas Son Artistas y Coca-Cola en el marco del programa Gira Mujeres, el foro se estructuró en dos mesas de diálogo centradas en la evolución del sector cultural.

La iniciativa sirvió como punto de encuentro para reflexionar sobre las trayectorias profesionales y las barreras aún existentes para las mujeres en la cultura.

La primera mesa, dedicada a la profesionalización, contó con la participación de las músicas Silvia Penide y Candela Liste, junto a la gestora cultural Ánxela Vila.

Durante el debate, las participantes abordaron las dificultades para consolidar carreras estables, las barreras estructurales y la necesidad de fortalecer el ecosistema cultural gallego.

Por su parte, la segunda mesa se centró en la interpretación y reunió a las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, esta última también presidenta de la Academia do Audiovisual Galego. El coloquio analizó la evolución reciente del audiovisual, el impacto de las nuevas plataformas y las oportunidades emergentes para las intérpretes.

El encuentro se celebró en una semana clave para el sector, con la cercanía de la gala de los Premios Mestre Mateo, que tendrá lugar este sábado en Lugo. Este contexto permitió situar el debate en un momento de especial relevancia para la industria audiovisual gallega.

Desde la organización destacaron que iniciativas como esta refuerzan el compromiso con el impulso del talento femenino y el emprendimiento cultural, fomentando espacios de visibilidad y reflexión que contribuyen a un sector más igualitario.

El foro, moderado por la experta en comunicación estratégica Tesa Díaz-Faes, puso de manifiesto el crecimiento y la transformación que vive la cultura en Galicia, así como la necesidad de seguir avanzando en estructuras que permitan a las mujeres desarrollar carreras sostenibles en el ámbito cultural.