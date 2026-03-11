A Coruña inaugura la exposición 'Emigrantas': "Reconoce una parte fundamental de nuestra historia"

El Quiosco Alfonso abrió este jueves en A Coruña la exposición "Emigrantas: Emerxer do silencio", un proyecto impulsado por el Ayuntamiento y el Consello da Cultura Galega que busca recuperar y visibilizar las experiencias de las mujeres gallegas que vivieron la emigración, durante décadas ausentes de los relatos oficiales de la historia.

La alcaldesa Inés Rey encabezó el acto de apertura de la muestra, en el que también participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; la directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco; y las comisarias de la exposición, Antía Pérez Caramés y Keina Espiñeira. La también comisaria María Alonso Alonso no pudo asistir al acto.

La exposición propone un recorrido a través de archivos históricos, fotografías, instalaciones artísticas, materiales audiovisuales, cartas, objetos personales y testimonios grabados que permiten reconstruir las múltiples formas en las que las mujeres gallegas emigraron, trabajaron, crearon, resistieron y regresaron.

La muestra pone el foco en las experiencias cotidianas y colectivas de la emigración, abordando aspectos como el trabajo, el aprendizaje, la organización social, los cuidados, la escritura o la transmisión de la memoria entre generaciones.

Además, el proyecto destaca el trabajo de investigadoras, historiadoras y creadoras que han contribuido a recuperar estas voces a través de la revisión de archivos, listas de pasajeras y la búsqueda de testimonios en diferentes lugares del mundo.

El resultado es un diálogo entre patrimonio documental y creación contemporánea que invita a reflexionar sobre los silencios históricos y a construir una memoria compartida que ayude a comprender mejor el presente.

Durante la presentación, Inés Rey subrayó la importancia de la iniciativa y afirmó que la exposición "reconoce una parte fundamental de nuestra historia colectiva y homenajea a las mujeres que, con esfuerzo y valentía, abrieron caminos más allá de las fronteras".

La exposición podrá visitarse en el Quiosco Alfonso con entrada gratuita hasta el próximo 3 de mayo, dentro del horario habitual de este espacio cultural coruñés.