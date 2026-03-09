Abierto el plazo para participar en el Premio Xohana Torres 2026 de Santiago

Este lunes, el Concello de Santiago abre el plazo de presentación de obras para el Premio Xohana Torres 2026, con el que busca, un año más, dar visibilidad a la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad gallega con el objetivo de reconstruir su memoria histórica.

A esta convocatoria puede concurrir cualquier persona física o agrupaciones de personas sin personalidad jurídica y los trabajos deben tratar de la participación de las mujeres en la sociedad.

Este premio tiene como objetivo resaltar el papel protagonista o, en su caso, el olvidado, de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad gallega.

Los trabajos podrán ser de carácter histórico, político, científico, literario, artístico, etc.; tener forma de ensayo, investigación científica o composición audiovisual; y siempre se referirán a las mujeres gallegas o experiencias de las mujeres en Galicia.

El plazo de presentación de obras estará abierto hasta el 30 de diciembre a las 14:00 horas, tal y como figura en las bases de la convocatoria, publicadas en el BOP del 2 de marzo y en la web del propio Concello.

Se premiarán dos trabajos, uno en la modalidad de ensayo/investigación y otro en la modalidad de creación audiovisual. Cada uno de los premios estará dotado con 2.500 euros y sujeto a las retenciones físicas que legalmente le sean de aplicación. Las personas ganadoras recibirán del Concello de Santiago el premio en metálico.

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago (USC) será el encargado de publicar las obras ganadoras en cuenta de los derechos de edición. Tanto el Concello como la USC le darán la máxima difusión posible a estos trabajos.

El Premio Xohana Torres se recuperó en 2016 después de varios años sin ser convocado y con el objetivo de recuperar la memoria histórica de las mujeres de Compostela.

Fue instituido en el año 1993 y, tras 17 ediciones, se decidió abrir el premio al ensayo, tanto literario como científico.

Premio Xohana Torres 2025

La edición del premio de 2025 recayó en Raquel C. Pico por su trabajo Na procura da primeira estrela galega. Maruja del Mazo e as mulleres do cine da Galicia dos anos 20.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el acto de entrega del premio, dentro de los actos de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, calificó la obra de "realmente fascinante" la historia de estas mujeres en el cine y le deseó que su publicación sea tan exitosa como la de las premiadas precedentes.

La autora reivindicó la historia de Maruja del Mazo, una joven que fue la primera estrella de una película de cine hecha en Galicia, en los años 20, que muestra a la protagonista moderna en un momento en el que la liberación estaba ligada a la diversión.