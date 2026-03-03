Un "proceso de superación" en A Coruña: de niña a mujer a través de los poemas de juventud
'El amor de ella', que Montserrat Pérez García presenta este martes en el Casino en la primera actividad por el 8M de las Amas de Casa, recoge un diario poético escrito entre los 13 y 19 años, publicado a partir de una dolencia neurológica de la autora
Una niña, una mujer y el camino que las une. Textos de puño y letra para compartir vivencias, emociones, sueños. Un diario poético y una "chispa" que lo convierte en un libro.
Todo esto define El amor de ella. Las palabras de una niña y el corazón de una mujer guardado en una obra que este martes presenta Montserrat Pérez García, su autora, en la primera de las actividades conmemorativas del 8M organizadas por la Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña. A las 18:00 horas en la sede del Casino en la calle Real.
Las confesiones más íntimas surgen en la infancia o en esa etapa que a través de la adolescencia, con sus sobresaltos, transforma a los niños y las niñas en hombres y mujeres. Entre los 13 y los 19 años, de 1990 a 1996, Montse Pérez recopiló en hojas cientos de poemas en los que reflejaba lo que vivía y sentía, el "mundo interior" de una niña testigo de su crecimiento.
Todos esos escritos quedaron en el cajón. Pero décadas después esta coruñesa criada en Elviña los desempolvó como parte del "proceso de superación" de una afección neurológica que empezó a dañar las raíces nerviosas; primero en una mano, después en un antebrazo, luego en un pie. Radiculopatía motora crónica se llama, de la que empezó a tratarse a lo largo de 2023.
La "chispa" de Mar
"Fui a varios médicos porque el dolor era intenso. Llegué hasta Neuromotiva, donde me ayudó mucho su coach y directora, Mar Sánchez. Un día, compartiendo con ella mis escritos de niña, me animó a darlo a conocer a más gente, a publicarlo", cuenta Pérez García.
Esa fue la "chispa" que acabaría dando creación a El amor de ella, editado por Letra Minúscula. Montse pasó a limpio sus poemas de infancia y juventud y una profesora de su hija la ayudó a corregirlo. "Unos guardan fotografías, yo he guardado un álbum de palabras". Ha vendido más de 200 copias, y otro lote generoso estará hoy disponible en su charla en el Casino.
La coruñesa convive con sus dolores, pero cada día es un paso de más de superación. Se ha "mirado desde dentro", ha regresado a la niña que fue y ha proyectado las emociones de su vida, porque "la vida es emoción".
"Sol que te escondes / cuando yo te quiero ver / amor, que te busco / y no te logro conocer. / Oscuras noches que paso / pensando cómo serás. / Presiento que serás muy simpático / y que conquistarme sabrás". Así expresa la autora en uno de sus poemas "el puente con la mujer" que ahora es.