O Mural solicita que Xunta y Ayuntamiento informen sobre el estado de los murales de Lugrís en A Coruña

La asociación cultural O Mural ha solicitado que la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña informen sobre el estado de los murales de Urbano Lugrís, de la calle Olmos, en la ciudad herculina, tras las últimas borrascas.

"La ausencia de actuaciones de protección en las pinturas solo sirven para agravar el estado muy deficiente en el que se encuentran, tal y como acreditó la restauradora contratada por el ayuntamiento hace más de cuatro años", asegura en un comunicado recogido por Europa Press.

"El fuerte viento y el gran volumen de precipitaciones hacen temer por la persistencia de los frescos en la pared", indica para incidir sobre el estado de los mismos y del edificio en el que se encuentran.

Por ello, indica que ha solicitado formalmente información "y la adopción urgente de las medidas necesarias para salvar definitivamente esta obra", declarada Bien de Interés Cultural el año pasado.