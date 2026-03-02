La Diputación de A Coruña convoca 48 becas de investigación y arte con 480.000 euros

La Diputación da Coruña ha publicado las bases de una nueva convocatoria de 48 becas de investigación y perfeccionamiento de estudios artísticos para el curso 2026-2027, con un presupuesto global de 480.000 euros. Cada ayuda estará dotada con 10.000 euros.

En los últimos años, el Gobierno provincial ha incrementado tanto el número de becas, que pasan de 40 a 48, como la cuantía económica, que sube de 8.000 a 10.000 euros por beneficiario.

Podrán optar a estas ayudas personas con titulación universitaria, menores de 36 años y residentes en cualquier municipio de la provincia de A Coruña.

Los seleccionados deberán desarrollar un trabajo de investigación durante un periodo mínimo de nueve meses.

En concreto, se convocan 5 becas para proyectos de artes y humanidades, 4 de ciencias de la salud, 5 de ciencias sociales, jurídicas o estudios de género, 4 de ciencias y 2 de ingeniería y arquitectura.

Por otra parte, la Diputación destina 280.000 euros a 28 becas de perfeccionamiento artístico, también dotadas con 10.000 euros cada una.

Estas ayudas financiarán estudios fuera de Galicia en distintas disciplinas: 3 en audiovisual, 3 en danza y artes del movimiento, 4 en ilustración y artes plásticas y visuales, 15 en música y 3 en teatro e interpretación escénica.

Las becas permitirán a estudiantes de la provincia completar su formación en centros de alto nivel de otras comunidades autónomas o del extranjero. En anteriores ediciones, los beneficiarios ampliaron estudios en ciudades como Madrid, Barcelona, Granada o Valencia, así como en centros especializados de Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Países Bajos.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 16 de marzo al 16 de abril, según recoge la convocatoria publicada este lunes.