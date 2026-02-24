La Cidade da Cultura de Santiago contará con dos nuevas residencias artísticas

La Cidade da Cultura de Santiago de Compostela contará con dos nuevas residencias artísticas puestas en marcha por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia. La primera de ellas es DescArtes, y que busca integrar al público en el proceso de creación de las producciones teatrales gallegas.

Así lo presentaron hoy el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, y la directora-gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, en un acto en el que también estuvo el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, así como las compañeras y artistas que participarán en la propuesta.

El programa incluirá en esta primera edición tres proyectos, de los cuales dos están ligados al talento emergente del certamen Xuventude Crea, mientras que la iniciativa restante se corresponde con una coproducción internacional gallego-portuguesa que apuesta por ampliar el lenguaje de la escena contemporánea.

La principal novedad de las residencias DescArtes reside en que las artistas compartirán con el público materiales escénicos de cada obra que, teniendo valor artístico, no van a formar parte del montaje final del espectáculo.

Estos encuentros permitirán conocer de qué forma se seleccionan los materiales de una propuesta artística y los motivos por los que una escena, un texto o un elemento escenográfico son descartados.

En cada uno de los encuentros se abrirá una conversación con las personas presentes en el público para que estas puedan dar su punto de vista sobre los materiales. Este proceso participativo quedará registrado en "libro de descartes", en formato físico o digital, aún por determinar.

Primeras residencias

Dolce fer niente, primer premio de la modalidad Teatro PRO en el Xuventude Crea 2025, es la primera propuesta en comenzar su residencia en la Cidade da Cultura.

La pieza, producida por el colectivo Desattada, reflexiona sobre la precariedad laboral, la identidad y la posibilidad de mantener el compromiso personal en una sociedad cambiante, inspirándose en la propia experiencia de la autora en una cadena de comida rápida.

El siguiente proyecto llegará a mediados del mes de marzo al Gaiás con el reconocido actor, músico y director artístico Hugo Torres, que aprovechará el programa DesArtes para perfilar su próximo estreno en el festival Escenas do cambio.

Una obra internacional que cuenta con la producción de la compañía portuguesa Tripo Limpo, el FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de Porto y el Centro Dramático Galego.

Ya en la primavera ocupará las residencias la tercera propuesta participante, ÑiquiÑaque, una pieza concebida por Vitiriteiros, nuevo colectivo escénico salido de la Escola superior da Arte Dramática de Galicia y participante en el Xuventude Crea 2025 en la modalidad de Teatro PRO.

El grupo parte del texto del mismo título escrito por Cándido Pazó para crear una nueva propuesta en escena en un formato de teatro de calle.

La comedia está protagonizada por dos cómicos ambulantes a punto de disolver la compañía que recibe el encargo de un Gran Duque para hacer una nueva versión de Romeo y Julieta, a la que dan forma mientras viajan en un motocarro averiado.

Enforma en las artes escénicas

Por otro lado, los representantes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude presentaron también Enforma, un nuevo programa de formación para el año 2026 que aprovecha las instalaciones del Gaiás como espacio de aprendizaje, encuentro y experimentación en las artes escénicas.

Las actividades comienzan este fin de semana con un laboratorio de creación escénica inclusivo, dirigido a artistas con diversidad funcional, personas sordas y cuerpos no normativos.

La formación está vinculada a la creación del espectáculo Somos os monstros, coproducción de Berrobambán junto a las compañías portuguesas Terra Amarela y Comédias do Minho y el Centro Dramático Galego, a partir del texto de la premiada autora teatral Paula Carballeira.

En el Gaiás se realizará también una nueva edición de la formación para docentes del proyecto LÓVA (La Ópera, Vehículo de Aprendizaje), que desarrolla la Consellería de Educación de la Xunta con el Teatro Real, así como un micro-máster sobre diseño de iluminación y una nueva edición de formación específica en improvisación teatral FIT, en colaboración con la Universidad de Santiago.