Vuelven las MOP Talks de la Fundación Marta Ortega en A Coruña con la diseñadora de moda Anna Sui

El próximo lunes 2 de marzo, el Centro MOP del Muelle de Batería acoge una nueva MOP Talk con la diseñadora estadounidense Anna Sui como protagonista.

Anna Sui, que conversará con la productora Ileen Gallagher, es, desde que su debut en la pasarela en 1991, una de las diseñadoras de moda más reconocidas de Nueva York. Desde sus icónicas colecciones inspiradas en el espíritu hippie y el grunge hasta sus adorados vestidos baby-doll, las colecciones de Anna Sui definieron la moda de los años noventa.

El escenario de este encuentro será la primera sala de la nave del Centro MOP. Dado el aforo limitado de este espacio (200 personas), la asistencia requiere obtener con antelación una entrada gratuita (1 entrada por persona como máximo) a través de la página web de la Fundación MOP (www.themopfoundation.org).

Las entradas estarán disponibles a partir de mañana 24 de febrero a las 11 de la mañana y, junto con la descarga de cada entrada, se ofrecerá la posibilidad de reservar uno de los 100 ejemplares del libro The Nineties x Anna Sui (Rizzoli, 2025) que la diseñadora firmará al finalizar el evento.

La charla tendrá lugar el próximo 2 de marzo en el muelle de Baterías a las 19:00 horas de la tarde.