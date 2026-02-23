El personal del programa Lecer se encierra en el Concello de A Coruña para exigir una solución

Encierro de las trabajadoras del programa Lecer en el Concello de A Coruña. Cedida

Cerca de una veintena de trabajadoras y trabajadores del programa Lecer de A Coruña se han encerrado este lunes en la sala de exposiciones del Concello exigiendo una solución a la situación laboral que atraviesan. El personal de este programa, que se lleva a cabo en centros municipales, reclama el cobro de las nóminas pendientes y que se retome la actividad.

La protesta de esta tarde es la continuación a otras concentraciones anteriores en las que el personal, con un total de cerca de 40 empleados, ya denunció su situación. El pasado miércoles, usuarios y trabajadores del programa protagonizaron el "entierro" del programa Lecer frente a la Casa Paredes y hace poco más de una semana el asunto llegaba al pleno municipal tras una cacelorada a las puertas del Concello.

La plantilla señala que la empresa concesionaria del servicio, Serviplus, no pagó las nóminas desde el mes de noviembre en el caso de los trabajadores fijos discontinuos y de todo el 2025 en el caso de los autónomos. El pasado 11 de febrero, el Concello anunciaba que se haría cargo del pago de estas deudas, pero el personal lamentaba no haber cobrado todavía las cantidades pendientes.

Fuentes municipales indican que los primeros pagos se efectuaron el pasado viernes.

Ahora, las trabajadoras se encuentran en la biblioteca de María Pita, a la espera de una reunión con el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro.

