A Coruña abre el plazo de presentación de trabajos para el Concurso de Fotografía Xurxo Lobato

A Coruña abre el plazo de presentación de trabajos para el XXI Concurso de Fotografía Xurxo Lobato, organizado por la Asociación de Amigos del IES de Monelos en colaboración con el Concello da Coruña.

El concurso va dirigido nuevamente al alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, así como al de las escuelas de arte de toda Galicia, con un límite de edad para presentarse de 21 años.

El plazo para presentar los trabajos —de temática libre— estará abierto hasta el próximo 31 de marzo y cada persona participante podrá concurrir al concurso con hasta tres fotografías. Se entregarán 3 premios: de 250, 150 y 100 euros, junto con los diplomas correspondientes. Las imágenes podrán remitirse por correo electrónico al mail amigos.monelos@gmail.com

Las personas ganadoras del certamen de este año serán determinadas por un jurado que estará integrado por dos representantes de la Asociación de Amigos del IES de Monelos y tres personas expertas en Arte y Fotografía. Las bases del concurso ya se pueden consultar en la página web del Concello.

La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor los objetivos de este proyecto y también su continuidad en el tiempo. Desde hace dos décadas, el Concurso de Fotografía Xurxo Lobato contribuye a impulsar el talento creativo de las nuevas generaciones y promociona muy específicamente la fotografía, "apostando por implicar a la juventud para que aporte su visión del mundo con una perspectiva crítica y fiel a la realidad que nos rodea".