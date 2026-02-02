El plan para fomentar la lectura en Galicia suma más de 60 millones de euros y 115 medidas hasta 2029

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes en su reunión del Consello el programa Lemos+ que incluye 115 medidas hasta 2029 con un presupuesto de más de 60 millones de euros. El objetivo es dinamizar la lectura en toda la sociedad gallega, tanto en papel como en digital con prioridad de contenidos en gallego, a través de cinco ejes de acción estratégicos.

El plan, impulsado por la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, busca que el porcentaje de personas que leen libros por ocio por lo menos una vez por trimestre llegue al 75%. También se busca incrementar el número de personas que leen una vez a la semana hasta el 65% y hasta el 40% quienes leen en formato digital.

Actualmente, el 65,9% de gallegos y gallegas leen en su tiempo libre por ocio según los últimos datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2025.

El programa también se pone como objetivo garantizar el acceso al libro con acciones que favorezcan la variedad de contenidos y formatos, a potenciar las conexiones dentro del sector e impulsar medidas de apoyo.

Ejes estratégicos

Para alcanzar estas metas, Lemos+ se centra en cinco ejes principales.

Uno de ellos se enfoca en la dinamización social de la lectura con medidas para favorecer la supresión de barreras, siguiendo la Lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia. En este sentido, se impulsarán planes locales de lectura, herramientas para analizar las necesidades de cada territorio favoreciendo sinergias entre administraciones y el tejido sociocultural, generando redes de entidades locales lectoras.

El segundo se dirige al fomento de la lectura en las bibliotecas públicas, fomentando su papel en la producción editorial gallega y difundiendo sus actividades, además de incrementar los fondos gallegos en formato físico y digital, promover encuentros con creadores o elaborar guías de lectura.

También se recoge la creación de espacios accesibles e inclusivos y la mejora de servicios como la biblioteca móvil A Furgotec o la plataforma GaliciaLe.

La tercera área de actuación busca dinamizar los hábitos de lectura desde los ámbitos formativos con acciones en escuelas infantiles o población universitaria. Para ello se crearán materiales en gallego para niñas y niños o actividades familiares. También se fomentará el libro gallego en las bibliotecas universitarias y una programación sobre la lectura en centros de educación especial y de capacitación profesional.

El cuarto eje está destinado a la lectura desde el sector del libro para aumentar el número de traducciones de obras de otros idiomas al gallego, convocar bolsas de creación para proyectos, impulsar programas de residencias o fomentar la presencia de editoras en ferias internacionales.

El último eje aborda los instrumentos de participación, análisis, investigación e innovación del ecosistema del libro en Galicia con datos regulares para identificar tendencias y decidir acciones futuras. Para ello se creará el Observatorio de Lectura de Galicia.