El mejor mural del mundo 2025 está en Fene (A Coruña): una pieza "conectada con el folclore gallego"

Fene se afianza como cuna de los mejores murales del mundo. Después del reconocimiento recibido en el 2023 a la obra del artista Sfhir y a la pieza Charanguista Andino de Cristóbal Persona en el 2024, la localidad repite en la lista elaborada por Street Art Cities, en esta ocasión con el Mejor Mural del Mundo 2025 en la categoría Expert Spotlight con As Mouras de Wedo Goás.

El mural, en el que se ve a dos mouras —personajes míticos del folclore gallego de época prerromana y céltica que representan la fertilidad, la riqueza de la tierra y el mundo subterráneo y que habitan en cuevas, fuentes, ríos y castros y se pueden ver en noches mágicas como la de San Xoán—, se puede observar en los edificios de la calle Río Cádavo, 9 y formó parte de la última edición del Perla Mural Fest.

Cuenta la leyenda que las mouras entonaban melodías hipnóticas con instrumentos como el arpa, la pandereta o la gaita para atraer a personas hacia sus territorios y celebrar antiguos rituales.

Ahora, su imagen ha sido reconocida internacionalmente, algo que celebra la alcaldesa de la localidad, Sandra Permuy, destacando que "este premio volve situar a Fene no mapa mundial da arte urbana e confirma que a aposta polo Perla Mural Fest é unha aposta polo talento, pola cultura contemporánea e pola identidade".

Sobre la propia obra, la regidora la describió como una pieza "potente e profundamente conectado coa identidade do folclore galego".

La siguiente edición del Perla Mural Fest se celebrará entre el 22 y el 28 de junio de este año. Será el cuarto año en el que el evento cite a artistas en Fene para realizar murales en una programación que se completa con actuaciones musicales. El proyecto nació en el 2023 como homenaje a la sala de baile Perla con el objetivo de reunir a los nombres más importantes de la escena del arte urbano internacional.

Con este nuevo reconocimiento y los dos cosechados en años anteriores Fene se está transformando en "un museo ao aire libre de referencia, do que toda a veciñanza pode sentirse orgullosa".