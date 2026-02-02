La leyenda del reggaeton Yandel anuncia su único concierto en Galicia el 12 de julio

El puertorriqueño Yandel, leyenda del reguetón, aterrizará en el Coliseum de A Coruña el próximo 12 de julio y como única parada en Galicia de su gira en solitario con el show 'Sinfónico'.

Las entradas saldrán a la venta mañana, martes 3 de febrero, a través de las plataformas ATaquilla y Ticketmaster a partir de las 12:00 horas y con un precio de salida que va desde los 45 euros hasta los 130 euros más gastos de gestión.

El artista es historia viva de la música desde hace más de 20 años y uno de los máximos exponentes del género musical más importante del siglo XXI: el reggaeton. Viene de hacer dos 'sold out' en el Movistar Arena de Madrid y en A Coruña reivindicará nuevamente este su estilo musical con una manifestación cultural de primer nivel.

Sonarán así temas míticos de su repertorio como 'Puño de Tito', 'Noche de sexo', 'Abusadora', 'Rakata', 'Ay mi Dios' o 'Moviendo caderas', en lo que promete ser una prueba fehaciente de la vigencia de Yandel 25 años después de su debut.