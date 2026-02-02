Ferrol refuerza su oferta cultural con la renovación del convenio con Agadic

El Ayuntamiento de Ferrol y la Axencia Galega das Industrias Culturais Agadic han renovado el convenio de colaboración para la gestión de la programación de la Red Gallega de Teatros y Auditorios durante el primer semestre de 2026.

El acuerdo cuenta con un importe total de 27.550 euros, de los que 16.234 euros son aportados por Agadic y 11.316 euros por el Ayuntamiento de Ferrol.

El objetivo de este convenio es potenciar la difusión de las artes escénicas y musicales y ofrecer a la ciudadanía una programación cultural estable, diversa y de calidad.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó que "la colaboración entre administraciones es fundamental para mejorar y ampliar la oferta cultural de la ciudad, optimizando recursos y garantizando que la cultura llegue a todos los públicos".

En este sentido, subrayó que estos acuerdos permiten consolidar el teatro Jofre como un espacio de referencia en las artes escénicas en Galicia.

La programación incluida en el convenio contempla cuatro espectáculos que se celebrarán en el teatro Jofre. Se trata de "Dique", de Nova Galega de Danza, el 28 de marzo; "El Dragón de Oro", de la compañía Sarabela Teatro, el 11 de abril; "Transeúnte", de Daniel Rodríguez, el 15 de mayo; y "Reconversión", de Ibuprofeno Teatro, el 13 de junio.

En el marco de este acuerdo, el Ayuntamiento de Ferrol asumirá la contratación de las actividades, el abono a las compañías participantes, la remisión de información sobre públicos y recaudación a través de la plataforma www.galescena.gal, así como la venta de entradas aplicando los precios mínimos y descuentos establecidos por la normativa de la Red Gallega de Teatros y Auditorios.