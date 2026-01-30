A Coruña mantiene el trono cultural de Galicia y avanza en el ranking español

A Coruña se consolida, por cuarto año consecutivo, como la ciudad gallega con mejor oferta cultural y se sitúa en el puesto número 11 del ranking nacional. Así se desprende del informe del Observatorio de la Cultura, que organiza Fundación Contemporánea.

En cuanto a las valoraciones por ciudades, A Coruña se sitúa en el puesto número 11 del ranking nacional, con un 18,5% de los votos (tres puntos más que hace un año), y en la primera posición a nivel gallego, por delante de Santiago de Compostela (puesto 17), Vigo (puesto 26) y Pontevedra (puesto 35).

La ciudad, que incrementó un 20% el voto directo, lleva cuatro años consecutivos —desde la presentación del informe de 2022— en el primer puesto autonómico. Además, A Coruña no ha caído del puesto número 15 en el último lustro.

De entre las propuestas que ofrece la ciudad, destaca la Fundación MOP, que se sitúa en el séptimo puesto en Galicia y 21 de España. El observatorio destaca la apuesta de este espacio por la fotografía y la imagen contemporánea.

Galicia, sexta comunidad con mejor oferta cultural

Más allá de la ciudad, Galicia se sitúa como la sexta comunidad por la calidad e innovación de su oferta. Así, junto con la The MOP Foundation, el CGAC, el Festival Sinsal y la Bienal de Pontevedra representan a Galicia en el ranking nacional.

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) fue elegido como insignia de la cultura gallega en 2025. En el informe, en el que figuran entre las distintas categorías una veintena de proyectos de la Comunidad, la Cidade da Cultura ocupa el segundo puesto, mientras que el Centro Dramático Galego comparte la tercera posición de la clasificación con el Festival Internacional Outono de Teatro, el Festival Sinsal y la Bienal de Pontevedra. Otras menciones destacadas incluyen el Ano Castelao y la película de Oliver Laxe, Sirat.

En este informe, la apuesta por el rural también resulta distinguida. Y es que el Observatorio destaca un total de seis propuestas por su compromiso con la dinamización de la cultura en el rural: el Festival Agrocuir da Ulloa; el programa Cultura no Camiño; el espacio de creación A Casa Vella; el Festival dos Eidos; el Festival de Cans y el Festival Bal y Gay.