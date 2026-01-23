La mágica historia del Monte Xalo, en A Coruña, al descubierto en un libro de Lois Vilar

Culleredo acoge este viernes la presentación de O Monte Xalo. Patrimonio cultural e tradición oral dun monte máxico, de Lois Vilar. Editado por Castelo Conta, el evento está organizado por el Colectivo das Pedras Galladas y tendrá lugar en el Servizos de O Burgo desde las 19:00 horas.

La obra es fruto de muchos años de investigación alrededor de la vertiente norte del Monte Xalo, centrada en los municipios de Culleredo y Carral. El libro recopila información sobre diferentes elementos patrimoniales del monte, como medoñas, castros, petroglifos, fuentes, brañas y penedos singulares, así como los usos, creencias y relatos asociados a estos lugares.

Lois Vilar presta especial atención en el libro al papel del agua y las piedras dentro de la cultura popular de la zona. Así, el autor recoge prácticas tradicionales, funciones simbólicas y conocimientos transmitidos oralmente, muchos de ellos vinculados a lugares concretos del Xalo. Las leyendas e historias populares continúan la tradición oral a través de esta obra.

¿Quién es Lois Vilar?

Nacido en Sueiro, en Culleredo, en 1957, Vilar es biólogo de formación y cámara de televisión de profesión. El cullerdense lleva décadas trabajando en la recogida y la difusión de la cultura popular de la comarca. Esta publicación sigue una línea de investigación centrada en la preservación del patrimonio cultural del territorio.

Lois Vilar les contará a los asistentes la historia de las Pedras Galladas. ¿Están también en el Monte Xalo? "Para sabelo non tedes máis que acudir o venres, a presentación será un encontro aberto ao público no que o autor falará do proceso de investigación, do contido do libro e da situación actual do Monte Xalo", invitan desde la organización.