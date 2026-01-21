Oleiros (A Coruña) acogerá en los próximos meses ocho espectáculos de música y teatro

Oleiros (A Coruña) contará con ocho espectáculos —tres musicales y cinco teatrales— que conforman la programación principal de invierno en los auditorios de la Fábrica y Gabriel García Márquez, dirigida al público adulto. Fado, indie, pop electrónico, comedia, tradición y thriller teatral conforman un cartel atractivo y variado para la escena local.

La XII edición de 'Voces cálidas para noches de invierno' abre el ciclo en la Fábrica el 7 de febrero con el indie de 'La Habitación Roja', que presentan su nuevo disco, 'Crear', el decimocuarto, en el que "resuena todo el imaginario que la banda ha ido tejiendo a lo largo de sus 30 años".

La fadista Carolina Varela toma el relevo el 28 de febrero, una nueva promesa de la canción portuguesa que, a sus 20 años, "sigue manteniendo una orgullosa y fuerte relación con sus raíces fadistas". Una mujer que, además de componer sus propios temas e interpretarlos, toca el piano y la viola.

La tercera cita de las voces cálidas trae, el 14 de frebrero, a la Fábrica a 'Sabela', considerada líder de la nueva escena del pop electrónico gallego, avalada por numerosos premios y la gran repercusión de su presencia en las plataformas.

En marzo comienza la temporada de teatro en el García Márquez. El día 7 de marzo a cargo de Excéntrica con 'As Desterradas', un drama para público adulto sobre una pequeña comunidad de monjas a orillas del Miño, amenazada por la codicia de la jerarquía eclesiástica.

Fran Lareu y Anxo García escenifican el 14 de marzo 'Un tal Romeo' en torno a la famosa obra de William Shakespeare, una ironía metateatral de contrastes y tensión rítmica entre ondas coreográficas: "Qué difícil es querer, qué difícil es quererse", dice su directora, María Peinado.

El procesamiento de Curros Enríquez, en 1880 por 'Aires da miña terra' tras la denuncia del obispo de Ourense, es el punto de partida de Cándido Pazó para construir una pieza teatral en tono de sainete cómico, conectando aquellos hechos con el actual "lawfare". 'El Proceso' se representa el 21 de marzo en el auditorio meracho.

Una nueva versión teatral del clásico 'Memorias dun neno labrego' de Neira Vilas, subirá a escena de la mano de Cándido Pazó el 11 de abril en el García Márquez. "Seguimos su voz sincera y sensible mientras narra la vida cotidiana gallega de los años 40", dicen los autores de esta versión teatral en la que se recrea esa Galicia rural que se fue diluyendo o transformando.

Por último, el 18 de abril finaliza el ciclo invernal con un espectáculo cómico, irónico y poético sobre la moda y su relación con el consumo, el reconocimiento social, la contaminación, la salud y las condiciones laborales: 'Alta Costura', un texto de Tiago Alves que ofrece una comedia visual con actores, bailarines y música que proponen "un organismo vivo en constante movimiento".