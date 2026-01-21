Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge premiados en Santiago: "Estoy cumpliendo un pequeño sueño"

Los escritores Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge han sido los ganadores del XXIX Premio San Clemente de Novela, organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, y donde el alumnado es el jurado que selecciona a los autores galardonados.

Los galardones están divididos en tres categorías de novela en gallego, novela en castellano y novela en lengua extranjera. De esta manera, Pel de Cordeiro, de Ledicia Costas, se ha hecho con el premio en gallego; La península de las casas vacías de David Uclés con el de castellano; y, finalmente, Misericordia de la escritora portuguesa Lídia Jorge ha sido reconocida en la novela de lengua extranjera.

Esta mañana, los tres autores se han reunido con los medios de comunicación, y previamente con el alumnado del centro para hablar de sus obras y sobre la literatura en general. Por la tarde, a las 18:00 horas, en el salón de actos del instituto tendrá lugar la entrega de premios.

Isabel, alumna del centro y en representación del jurado, arrancó el acto agradeciendo a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, así como a la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude el apoyo a los premios. Asimismo, agradeció al profesorado y al equipo directivo del centro "por acompañarnos e apoiarnos na experiencia". Finalizó dándole su "máis sincero agradecemento" a los premiados por aceptar la invitación.

La directora del centro, Gemma Paredes, continuó la intervención señalando el día especial que era para el alumnado y para los centros que participan en estos premios, formado por seis institutos gallegos, uno madrileño y tres extranjeros.

Concretamente, forman parte del jurado el IES Antonio Fraguas, de Santiago; IES Isaac Díaz Pardo, de Sada, provincia de A Coruña; IES Sanxillao, de Lugo; IES Antón Lozada Diéguez, de A Estrada, provincia de Pontevedra; IES 12 de Outubro, de Ourense; IES Ramiro de Maeztu, de Madrid; Liceo Jean-François Xavier, de Francia; Gymnasium de Gelnhausen, de Alemania; Anglo-European College, del Reino Unido; y, por supuesto, el IES Rosalía de Castro.

"Sen toda esta xente non sería posible sumar as edicións que estamos sumando. Moitas grazas ás diferentes institucións, ás editoriais, á prensa, que vides todos os anos a acompañarnos", agradeció Gemma Paredes.

"Más precioso que el Premio Nobel"

"Nunca pensei que 'Pel de Cordeiro' fose ser unha lectura que se ía gozar e sufrir nun centro de secundaria, así que estou especialmente agradecida", explicaba Ledicia Costas que, como bien comentaba, el público juvenil e infantil es gran parte de su público, "é o meu público favorito".

Por su parte, David Uclés, comenzó su intervención mencionando el honor de poder compartir el premio tanto con Ledicia Costas como con Lídia Jorge, así como el gran palmarés de autores que han sido reconocidos por el Premio San Clemente. "Eso significa que algún día ganaremos un Nobel", bromeaba el reciente ganador del Premio Nadal.

El autor jiennense comentaba que se sentía "muy unido a Galicia" y a Santiago de Compostela, donde estuvo casi cuatro años, desde 2015, "yendo y viniendo". "

"Cuando salió la novela y empezó a hacerse eco en el mundo editorial del libro, mi jefa de prensa me dijo: “Ojalá te lleve el San Clemente”, confesaba Uclés. "Cuando empecé a investigar el palmarés y el espíritu del premio, que era elegido por adolescentes, que tienen un espíritu crítico muy abierto, era una alegría la sola idea de estar nominado. Estoy cumpliendo un pequeño sueño, porque desde hace dos años se me despertó el interés por el premio.

Finalizaba mencionando lo especial que es el jurado de estos premios, compuesto íntegramente por alumnos. "Hay muchos tipos de premios, pero los más bonitos son los que tienen un jurado real, lo que representan también, en cierta forma, a un sector de la población" y continuó añadiendo que "uno se siente con la palmadita en la espalda, con el respaldo del futuro del país. Así que el honor es inmenso".

En una mezcla de "portuñol", Lídia Jorge confesaba que era "un momento de gran alegría y gran honor" y que, cuando su editor gallego le anunció el premio él le comentó que era "una cosa más preciosa que el Premio Nobel".

"Los jóvenes han sido capaces de comprender el humor que puede tener este libro, el sentido de la vida, las etapas de la vida", explicaba la autora portuguesa sobre Misericordia. "No esperaba jamás tener un premio así", confesaba Lídia Jorge quien, emocionada, comentaba que el encuentro con el alumnado que se llevó a cabo horas antes de la rueda de prensa "me ha conmovido verdaderamente, porque han planteado cuestiones absolutamente inteligentes, que tratan los nudos de la narrativa y que incluso plantean las cuestiones alternativas de la construcción del libro, como si fuera la conciencia del escritor".

"No puede separarse La península de Santiago"

David Uclés, a pesar de haber nacido en Úbeda, guarda mucha relación con Santiago de Compostela. Como explicó, comenzó los estudios universitarios a la par que La península de las casas vacías y decidió cogerse un año sabático "porque no tenía tiempo para escribir".

"Yo nunca había subido de Madrid; había ido al extranjero, pero nunca había subido en la península más allá de Madrid", explicaba el escritor. "Elegí Santiago porque en el colegio de Jaén, una tierra muy árida donde nunca llueve, nos parecía muy mágica. Siempre que salía Santiago o Galicia en el temario, todos los alumnos estábamos embobados".

El primer año, con 800 páginas escritas, siempre hacía "el mismo modus operandi: lo registraba". "Recuerdo perfectamente que el registro estaba en la Rúa do Hórreo, pero ahora está en la Rúa do Doutor Teixeiro", rememoraba entre risas Uclés.

"Me encariñé mucho con la ciudad", confesaba, "sus bibliotecas son preciosas, sobre todo la de Historia, allí escribí mi novela anterior, Emilio y Octubre. La península la he escrito en todas las bibliotecas: en la de Fonseca, en la Conchi..." recordaba y también señalaba que se tenía que colar para escribir en esta última hasta la cuatro de la mañana por no tener el carnet de estudiante.

De hecho, su última novela, La ciudad de las luces muertas, y por el que ha sido reconocido con el Premio Nadal, la terminó en la Cidade da Cultura. El autor señalaba que no se podía separar "La península de Santiago de Compostela".

Futuros proyectos

El trío de autores también confesó sus futuros proyectos a la prensa y al alumnado. Ledicia Costas explicó que está preparando una novela juvenil de fantasía a la vez que está elaborando un proceso de edición de una colección infantil que saldrá en septiembre de 2026. También confesaba que estaba "mergullada no proceso de orientación" de su próxima novela dirigida a un público adulto.

Por su parte, David Uclés, que se animó a responder en gallego, señalaba que está trabajando en una nueva novela que saldrá "en moito tempo", cerca de 4 años, con el tema central del virus del VIH y sobre todo de la pandemia de los años 80 y 90 que azotó a toda la población. "Quero facer unha novela que honre a todas as vítimas", explicaba.

Lídia Jorge mencionaba que estaba escribiendo un libro antes de la pandemia, que interrumpió para escribir Misericordia. "He desechado ese libro, y el mundo se ha transformado de tal manera que no puedo seguir escribiendo lo que estaba escribiendo, porque es otra cosa", confesaba la escritora.

Lídia Jorge lamentaba que "estoy escribiendo, pero con la sensación de que me falta el suelo debajo de los pies porque todo ha cambiado". "Los libros no sirven para decir qué buena es la vida, pero sirven para indicar caminos para decir qué buena es la vida", continuaba y explicaba que "estoy escribiendo un libro, como siempre, sobre los últimos; los últimos de la cadena humana, los últimos de la sociedad, aquellos que no están en la mesa de la historia, sino debajo de la mesa de la historia".

"Como persona que ha nacido en los años 40 del siglo pasado, si tengo la mirada suficiente para encarar este mundo complejo", y puntualizaba que "voy a escribir con la idea de que es necesario, sobre todo, un acto político".