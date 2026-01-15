El Gobierno local de A Coruña propone Manuel Lourenzo como nuevo nombre para el Teatro Colón

El Gobierno municipal de A Coruña ha sacado a colación en el pleno ordinario de enero su propuesta para rebautizar el teatro Colón: denominarlo Manuel Lourenzo.

El BNG acusó al ejecutivo municipal de falta de consenso y de "estrategia de distracción", mientras el PSOE defiende la propuesta como un ejercicio de memoria democrática

El portavoz de la formación frentista, Francisco Jorquera, aseguró que el anuncio realizado en el discurso de Navidad les "sorprendió", al considerar que "lo lógico habría sido buscar primero el consenso".

Recordó que, según los principios de la memoria democrática, la función de estos reconocimientos "no puede ser meramente decorativa", y señaló que ese mismo día se celebró una reunión del Consello da Memoria Democrática y de asociaciones memorialistas en la que se manejaron propuestas diferentes.

Para el BNG, "por cómo se formuló la propuesta, parece una estrategia de distracción".

Jorquera subrayó que desde 2022, declarado Año Internacional María Casares, existe un amplio consenso en el ámbito cultural, memorialista, audiovisual y escénico para que el Teatro Colón lleve su nombre. Recordó iniciativas como el documental "María Casares, la mujer que vivió mil vidas" y defendió que ligar el nombre de Casares a un gran teatro sería el mayor reconocimiento posible, destacando que A Coruña "brillaría aún más siendo la ciudad con dos grandes teatros con nombre de mujer, Rosalía de Castro y María Casares".

El portavoz nacionalista cuestionó además la vinculación histórica del nombre "Colón" con la ciudad, al considerarlo una emulación del teatro homónimo de Buenos Aires, y afirmó que "no hay nada que lo vincule realmente con A Coruña, cosa que sí ocurre con María Casares", a la que definió como una actriz universal.

En este sentido, citó ejemplos de otras ciudades como Madrid, Valladolid o Bilbao, donde los grandes espacios escénicos llevan el nombre de figuras culturales relevantes. "Casares merece que el teatro lleve su nombre", insistió, preguntándose si el Colón "no es el espacio natural para ese homenaje".

La respuesta de Gonzalo Castro

Desde el Gobierno municipal, el concejal Gonzalo Castro defendió la propuesta de la alcaldesa y reconoció que "existe una falta de acuerdo en un tratamiento global de los espacios y los homenajes", pero recalcó que el PSOE "siempre ha estado en el reconocimiento y la puesta en valor de María Casares, algo incuestionable". Recordó los numerosos galardones recibidos por la actriz, como la Medalla Castelao o el Premio Nacional de las Artes Escénicas.

Castro argumentó que poner nombres de personas a espacios públicos cuando representan la memoria democrática "no es un gesto simbólico, sino una herramienta política y cultural", ya que contribuye a construir el imaginario colectivo.

Defendió que la Estación Intermodal, por su uso masivo y carácter popular, es un espacio profundamente democrático, que permite "normalizar e integrar la memoria cultural en la vida cotidiana de la ciudad", despertando la curiosidad de la ciudadanía, al igual que ocurre con el aeropuerto Rosalía de Castro o la estación Castelao.

Apelando a unas palabras de Sanmartín, Castro concluyó que "nombrar es salvar la memoria", y aseguró que "María Casares, como actriz universal, merece dar nombre a la Estación Intermodal de A Coruña", al considerarla un lugar privilegiado para proyectar su legado hacia el conjunto de la sociedad.