Crean en A Coruña una comisión para proteger la obra de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña y otras entidades impulsan la creación de la Comisión O Castro para proteger el legado y las obras de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. Su fundación se produce a raíz de la declaración del Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, ubicado en Sada, como Bien de Interés Cultural el pasado mes de mayo.

En un comunicado, la Comisión indica que uno de sus propósitos es impulsar de manera orgánica el funcionamiento de este museo siguiendo los objetivos de sus fundadores, Díaz Pardo y Seoane. Su composición se establece en forma de asamblea e Iria-Friné Rivera Vázquez actúa como coordinadora.

Para los integrantes de la Comisión, el Museo Carlos Maside es "unha parte integral de Sargadelos. Dado o sistema de funcionamento establecido de interrelación entre distintas áreas, o Museo constitúe o epicentro no cal ideas, influencias artísticas, temas, estilos, feitos, artistas, figuras históricas e documentación histórica serven de base para a realización de deseños para cerámica que hoxe teñen un lugar nos fogares así como para unha actitude activa da cultura".

Así, destacan que este centro expone la "innovación intelectual galega e europea dende as décadas de 1920 e 1930 en adiante" de manera equiparable a otros museos europeos como los archivos de la Bauhaus de Berlín.

Respecto al Museo Carlos Maside, la nueva Comisión pone el foco en su estado de conservación, las obras de la colección y la documentación. También señala la falta de actividad y de programación y un "nulo interese en que funcione como o que é".

"Ningunha sociedade que se respecte a si mesma quere ver a cultura e a arte que a representa e vive nela ser tratada con degradación, indignidade, indiferenza, frivolidade, interese desleal e ridículo ata o patético e a vergoña allea", denuncian en el escrito.

En un manifiesto, la Comisión denuncia que las condiciones que ha puesto la Xunta relativas al BIC son "insuficientes". Por este motivo, critican que no se mantiene el afán con el que fue creado, que no se ha integrado en el conjunto de Cerámicas do Castro, que no se incluye toda la colección o que se ha aceptado un cambio de nombre en la denominación del museo incluyendo Sargadelos en su versión en castellano.

Así, demandan que el Gobierno gallego extienda la declaración del BIC a todo el conjunto de Cerámicas do Castro.

Varias asociaciones y fundaciones culturales, así como partidos políticos, han firmado un manifiesto en apoyo de la Comisión.