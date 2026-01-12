Momento de la firma del convenio entre la UDC y la Fundación L. Monteagudo.

Cultura

El arqueódromo del Centro Torrente Ballester de Ferrol llevará el nombre de Luis Monteagudo

La Universidade da Coruña ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación L. Monteagudo

Publicada

El arqueódromo del Centro Torrente Ballester de Ferrol llevará el nombre del arqueólogo coruñés Luis Monteagudo. Este es uno de los principales asuntos contemplados en el convenio de colaboración que han firmado este lunes la Universidade da Coruña y la Fundación L. Monteagudo.

La iniciativa prevé una duración inicial de 3 años con un importe de 57.000 euros para complementar las actuaciones de la Cátedra Institucional de Arqueoloxía e Educación Patrimonial da UDC-Concello de Ferrol dirigida por el profesor Juan Luis Montero Fenollós.

El convenio también aborda visitas guiadas al Castro de Tralocastro y actividades de difusión y didáctica de la Cátedra. El propio arqueódromo es uno de los proyectos centrales de la cátedra, creada en 2022, y forma parte de la Rede de Centros Museísticos de Ferrolterra.