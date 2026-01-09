Ferrol impulsa el legado de Ricardo Segura Torrella con un catálogo y su llegada a Madrid Cedida

El Ayuntamiento de Ferrol refuerza su apuesta por la memoria cultural de la ciudad con la presentación del catálogo de la exposición "Nada es frágil", dedicada al pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella, coincidiendo con el 25 aniversario de su fallecimiento.

El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far.

Durante su intervención, el regidor subrayó "el éxito alcanzado y la excelente acogida por parte del público", recordando que la muestra ha superado los 3.000 visitantes.

En este sentido, destacó que la edición del catálogo supone "un paso más en el camino del reconocimiento y la memoria" del artista.

Según señaló, "no es solo un registro de la exposición, sino una herramienta fundamental para conservar, estudiar y difundir la obra de Segura Torrella, manteniendo vivo su legado y haciéndolo accesible a las generaciones presentes y futuras".

El alcalde puso en valor la figura del creador ferrolano, al que definió como “una de las voces más singulares del arte gallega del siglo XX”, destacando que hizo del lienzo "un territorio de libertad, exploración y belleza".

La exposición, que podrá visitarse en Ferrol hasta mañana, propone un diálogo abierto con su manera de entender la pintura y la vida, permitiendo al público descubrir "la fuerza expresiva de un creador que convirtió el arte en un lenguaje universal".

Rey Varela añadió que Segura Torrella sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de artistas, un ejemplo de coherencia y sensibilidad estética, y "un recordatorio de que el arte no es solo oficio, sino también vocación, entrega y verdad", asegurando que su legado permanecerá en el recuerdo agradecido de la ciudad.

Tras su cierre en Ferrol, "Nada es frágil" iniciará una nueva etapa fuera de Galicia, con su inauguración el 3 de febrero en la Casa de Galicia en Madrid.