O Faladoiro, el espacio de Sada (A Coruña) que gira alrededor de la cultura y la comunicación

Idiomas, cultura y comunicación. Estos son los tres ejes alrededor de los que gira O Faladoiro, un espacio multidisciplinar que nació de la mano de Ariadna Domínguez Montiel en Sada con el objetivo de ofrecer un lugar en el que realizar actividades para todos los públicos y poder conocer nuevas personas.

O Faladoiro, por tanto, surge para convertirse en un punto de encuentro para los vecinos del municipio y apoyar iniciativas literarias, educativas y creativas. Un proyecto con alma local que será inaugurado esta misma tarde y que ya ha confirmado varias actividades para el mes de enero.

Un proyecto de vida

Tradutora jurada de profesión, esta coruñesa trabaja desde 2017 como autónoma. "Trabajaba desde casa, pero me apetecía abrir un local de cara al público para ofrecer mis traducciones y combinarlo con algo relacionado con la comunicación y la cultura, además de ofrecer talleres para aportar a la vida cultural de Sada", explica Domínguez.

Así, O Faladoiro es el despacho de esta profesional de los idiomas que ofrece el espacio para realizar talleres periódicos o puntuales de diferentes temáticas: pintura, escritura o lenguas diferentes al alemán, así como cuentacuentos pensados para niños y niñas. Un lugar que nace como el proyecto de vida de esta madre de dos pequeños de cuatro años y ocho meses.

"El año pasado fui madre por segunda vez y durante el posparto pensé que me apetecía tener algo más tangible, algo en lo que pudieran participar mis hijos. Trabajaba en casa con el ordenador y no sabían a lo que se dedicaba su madre, así que me apetecía tener un sitio al que ellos también pudieran venir, por eso también va a haber actividades infantiles", explica Ariadna Domínguez.

"La idea es que funcionemos con talleres, cada mes habrá cuatro o cinco actividades puntuales en las que la gente se podrá apuntar a través de WhatsApp o de la página web" Ariadna Domínguez Montiel, promotora de O Faladoiro

La promotora de este espacio trabaja con colaboradoras externas y autónomas, mujeres con las que se siente identificada y que se encargarán de los talleres de escritura, las clases de gallego y español para extranjeros o las lecciones de alemán, que imparte una compañera austriaca.

"La idea es que funcionemos con talleres, cada mes habrá cuatro o cinco actividades puntuales en las que la gente se podrá apuntar a través de WhatsApp o de la página web. En función de la demanda, se pueden abrir grupos: tengo gente interesada en las clases de alemán, pero hasta que no haya 6-8 personas no abrimos grupo, por eso hacemos un taller mensual", explica Domínguez.

O Faladoiro abarcará un amplio abanico de edades, desde los cuentacuentos sensoriales para niños de 0 a 2 años o las clases de refuerzo de gallego para el alumnado de Educación Primaria hasta talleres de escritura o clubes de lectura para adultos. "Me quiero empapar de lo que pida la gente, relacionado con la cultura y la comunicación", señala la promotora del espacio.

Y es que Domínguez considera que es complicado conocer gente nueva y realizar actividades culturales en Sada, de ahí que se haya animado a abrir este espacio para recibir con los brazos abiertos a las personas que están en su misma situación.

Interior de O Faladoiro, en Sada. Cedida

El local estará abierto de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, aunque con cita previa la atención puede realizarse en otro momento. El horario de las actividades se ajustará al público, priorizándose su realización los viernes por la tarde o los sábados por la mañana.

Las personas que quieran información sobre los talleres o una traducción jurada podrán ir, de esta forma, por las mañanas. "En A Coruña solo somos tres traductores jurados de alemán, es un servicio necesario en la zona. Trabajo con una red de colaboradoras en toda España y ofrecemos traducciones juradas en los principales idiomas", explica Domínguez.

La inauguración es esta tarde

Ubicado en el número 44 de la calle Lagoa, este local fue el único que vio Ariadna Domínguez, que supo desde un primer momento que era lo que estaba buscando. Ahora, los vecinos de Sada podrán descubrirlo de primera mano, ya transformado en un espacio cultural en el que disfrutar de diferentes actividades.

O Faladoiro - Espazo de idiomas e cultura será inaugurado esta tarde, a las 18:00 horas, con un encuentro informal, con bebida y picoteo, para que los que se acerquen puedan conocer el espacio, charlar y descubrir el proyecto de primera mano.

"Será también una buena ocasión para conversar sobre cultura local, emprendimiento y nuevas iniciativas culturales en la zona", explica su promotora, que espera con ilusión el inicio de una nueva etapa vital de la que forman parte su familia, sus amigos y sus vecinos.