A Coruña mejorará el vallado del Castro de Elviña con un sistema de 1.500 metros

El Castro de Elviña de A Coruña contará con un vallado perimetral de 1.500 metros. Las obras, con un presupuesto de 322.000 euros, han sido adjudicadas a la constructora López Cao, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

Antes del arranque de los trabajos se llevará a cabo un estudio arqueológico del yacimiento. Esta será la primera actuación dentro de un proyecto que tiene como objetivo poner en valor el Castro de Elviña en la ciudad. Con el nuevo cierre se impedirá el acceso de la fauna y se incrementará la seguridad, además de facilitarse el control en los accesos.

El Castro también contará con un centro de apoyo a las actividades arqueológicas, con un proyecto que tiene un presupuesto de 330.000 euros.

El concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, destacó al respecto que "o obxectivo é dispor dun equipamento de escala reducida que cumpra a

función de apoio ás escavacións arqueolóxicas futuras, tal como se leva realizando nos últimos anos e, ademais, que tamén que sirva como punto de información e recepción de visitantes".