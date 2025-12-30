El escritor coruñés Iván Fernández Amil presenta con éxito su último libro en A Coruña

La Fundación ONCE de A Coruña acogió este martes 30 de diciembre la presentación del libro del escritor y divulgador Iván Fernández Amil, 'Innovadores: 50 historias que hicieron historia'.

En el acto, el autor estuvo acompañado por destacados invitados como el cirujano Diego González Rivas, el alcalde de la ciudad Francisco Vázquez Vázquez y Manuel Santiago Arenas Roca, propietario de la cercana librería Arenas. El evento concluyó con una firma conjunta de ejemplares a cargo de Fernández Amil y González Rivas.

En 'Innovadores', el escritor coruñés realiza un recorrido por medio centenar de personas que desafiaron las normas establecidas para convertirse en pioneras en sus respectivos ámbitos, logrando transformar el mundo a través de la innovación. Precisamente este concepto fue el eje central de la presentación.

En la presentación, Iván Fernández Amil recalcó la importancia de que personas innovadoras sigan generando riqueza y conocimiento, factores clave para que la sociedad avance.

Durante su intervención, Francisco Vázquez recordó algunos de los momentos más icónicos de su etapa de gobierno en la ciudad, como cuando convenció al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero para que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MuNCyT) se trasladase a A Coruña.

Por su parte, Diego González Rivas compartió una anécdota personal relacionada con la operación que realizó al presentador David Broncano. Tras compartir el procedimiento en redes sociales, varios medios publicaron una captura de pantalla en la que aparecía su correo electrónico, lo que provocó que su bandeja de entrada se colapsara durante días con mensajes de todo tipo.

El libro, editado por Ediciones B, cuenta con un prólogo escrito por el propio González Rivas, amigo de la infancia de Fernández Amil y ejemplo de cómo la innovación aplicada a la medicina puede generar un gran impacto social.