A Coruña licita por más de 740.000 euros la producción de espectáculos en la ciudad
El IMCE ha aprobado el contrato con el que se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos
A Coruña licita por un importe de 740.140 euros un nuevo contrato de servicios de producción de espectáculos para la ciudad. Este lunes, el Consejo Rector del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) ha aprobado la licitación con el objetivo de mejorar la gestión y la eficiencia de este tipo de producciones.
Algunas de las citas que realiza el IMCE en A Coruña son el espectáculo +Que Jazz, el Festival Resis o algunos conciertos en María Pita y en el Coliseum.
El presupuesto base contemplado tiene carácter anual y aborda producciones de distinto tipo según el aforo. Entre los requisitos para su adjudicación, se exige una experiencia mínima de 5 años para perfiles técnicos clave como coordinadores y especialistas en sonido e iluminación.
Para su adjudicación se tendrán en cuenta criterios técnicos y económicos entre los que se priorizan la calidad del servicio y mejoras que optimicen la experiencia del público. Su ejecución comenzará el próximo año.
Otros asuntos
En la reunión celebrada este lunes, el IMCE también aprobó la adjudicación del contrato de servicio de seis carrozas para la próxima Cabalgata de Reyes y la cesión de espacios públicos a entidades vecinales para la celebración de eventos en la primera mitad del 2026.