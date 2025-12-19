Oleiros (A Coruña) convoca la XII edición del certamen literario "Descubriendo Oleiros"

El Ayuntamiento de Oleiros ha abierto el plazo de presentación de relatos para la XII edición del Premio literario Descubriendo Oleiros, un certamen organizado por el Servicio de Normalización Lingüística que se ha consolidado como una cita ya tradicional en la vida cultural del municipio.

El concurso está dirigido a niños, niñas, jóvenes y personas adultas empadronadas o escolarizadas en Oleiros, y se estructura en seis categorías, que abarcan desde alumnado de 3º y 4º de Primaria hasta personas mayores de 18 años.

De este modo, el certamen busca fomentar la creatividad literaria en todas las edades.

Los relatos deberán estar ambientados obligatoriamente en Oleiros, escritos en lengua gallega, ser inéditos y no haber sido premiados ni presentados a otros concursos pendientes de fallo.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 19 de enero de 2026.

En el caso de las categorías escolares y juveniles, los trabajos podrán entregarse en los propios centros educativos o en el registro de entrada del edificio A Fábrica, en Perillo, dirigidos al Servicio de Normalización Lingüística.

Para la categoría de personas adultas, la presentación deberá realizarse necesariamente en dicho registro municipal.