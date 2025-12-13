A Coruña acogerá esta semana en el centro Ágora la Conferencia Estatal de la Cultura

A Coruña acogerá, durante los días 15 y 16 de diciembre, la séptima edición de la Conferencia Estatal de la Cultura, un evento organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) y por la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural.

Bajo el lema 'Derechos culturales. Desafíos de una gestión cultural comprometida', se celebrará este encuentro que reunirá en la ciudad a más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural, instituciones, entidades y empresas, tanto del ámbito público como del privado, así como a personas interesadas en el estado actual de la gestión cultural y de los derechos culturales.

El encuentro tendrá como sede el Centro Ágora. El día 15, por la mañana, se llevará a cabo la inauguración oficial, con representantes de las instituciones implicadas. El diálogo inaugural, sobre derechos culturales, correrá a cargo de Jaron Rowan, investigador en el Área de la Economía de la Cultura, y de Benito Burgos, subdirector general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.

Durante dos días, habrá varias intervenciones y mesas de debate, que analizarán diversos aspectos de las acciones del sector cultural. Además, se presentará el proceso para crear la Carta de Derechos Culturales de A Coruña. Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, reiteró “el compromiso inquebrantable de este gobierno y de Inés Rey con el mundo de la cultura y con los derechos de los artistas, que son todos aquellos que nos hacen volar y soñar con sus creaciones”.

Todas las personas interesadas en asistir podrán conocer el programa, inscribirse y conocer las condiciones de participación en la página web. La conferencia cuenta con la financiación y el apoyo de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de A Coruña.