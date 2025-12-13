Centro sociocultural Ágora.

Centro sociocultural Ágora. Ayuntamiento de A Coruña

Cultura

A Coruña acogerá esta semana en el centro Ágora la Conferencia Estatal de la Cultura

Durante los días 15 y 16 de diciembre habrá varias intervenciones y mesas de debate, que analizarán aspectos de las acciones del sector cultural

Te puede interesar: Pepe, corredor más "veterano" de la San Silvestre de A Coruña: "Llegar a María Pita tenía su encanto"

Publicada
Actualizada

A Coruña acogerá, durante los días 15 y 16 de diciembre, la séptima edición de la Conferencia Estatal de la Cultura, un evento organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural (FEAGC) y por la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural.

Edificio Veeduría en Ciudad Vieja

Bajo el lema 'Derechos culturales. Desafíos de una gestión cultural comprometida', se celebrará este encuentro que reunirá en la ciudad a más de 100 profesionales de distintos ámbitos del sector cultural, instituciones, entidades y empresas, tanto del ámbito público como del privado, así como a personas interesadas en el estado actual de la gestión cultural y de los derechos culturales.

El encuentro tendrá como sede el Centro Ágora. El día 15, por la mañana, se llevará a cabo la inauguración oficial, con representantes de las instituciones implicadas. El diálogo inaugural, sobre derechos culturales, correrá a cargo de Jaron Rowan, investigador en el Área de la Economía de la Cultura, y de Benito Burgos, subdirector general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.

Durante dos días, habrá varias intervenciones y mesas de debate, que analizarán diversos aspectos de las acciones del sector cultural. Además, se presentará el proceso para crear la Carta de Derechos Culturales de A Coruña. Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, reiteró “el compromiso inquebrantable de este gobierno y de Inés Rey con el mundo de la cultura y con los derechos de los artistas, que son todos aquellos que nos hacen volar y soñar con sus creaciones”.

Todas las personas interesadas en asistir podrán conocer el programa, inscribirse y conocer las condiciones de participación en la página web. La conferencia cuenta con la financiación y el apoyo de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de A Coruña.