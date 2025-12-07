Poetas Di(n)versos trae a A Coruña a María Negroni y a Noelia Gómez

El ciclo Poetas Di(n)versos trae este lunes al Centro Ágora a las poetas María Negroni y Noelia Gómez. El recital arrancará a las 20:00 horas en la que es la vuelta de un programa dirigido por Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, y que se extenderá hasta el mes de junio. La entrada es gratis hasta completar aforo.

María Negroni nació en Rosario, Argentina, en 1951. Es poeta, ensayista, novelista, traductora y académica. Se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un doctorado en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Columbia. Actualmente dirige la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en su país natal.

Su obra abarca poesía, ensayo y narrativa, con títulos como La jaula bajo el trapo, Islandia, El viaje de la noche, Archivo Dickinson, El corazón del daño, entre otros.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples distinciones, como la Beca Guggenheim, el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI, y el PEN Award al mejor libro de poesía traducida. Su estilo se caracteriza por una sensibilidad lírica profunda, influencias góticas y una constante exploración del lenguaje como forma de pensamiento y emoción.

Por su parte, la gallega Noelia Gómez Calvo nació en Rianxo en 1995. Es poeta y periodista. Estudió Bachillerato de Artes Escénicas en A Coruña, Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela y realizó un máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

Su primer poemario, O xiro (2018), ganó el V Premio de Poesía Gonzalo López Abente. En él aborda temas como la pérdida, la memoria, la identidad rural y femenina, y el desarraigo.

Su segundo libro, Desenfoque (2024), parte de una experiencia personal de enfermedad ocular y reflexiona sobre la fragilidad del cuerpo y el entorno. Participó en antologías como No seu despregar, Poesía galega novísimay Así fala Penélope, y colabora en proyectos poético-musicales como Xirando, junto al músico Rui Grenha. Su poesía se inscribe en una genealogía feminista gallega, con influencias de autoras como Xohana Torres, Xela Arias y Eva Veiga.