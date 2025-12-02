A Coruña acoge la gran retrospectiva del sobrino nieto de Picasso con más de cien obras

A Coruña abre este miércoles 3 de diciembre una de las citas culturales más destacadas del invierno con la inauguración de Xavier: Momentos naturales, una amplia retrospectiva dedicada al artista Xavier Vilató, sobrino nieto de Pablo Picasso y heredero de una estirpe creativa esencial en la historia del arte europeo.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó la muestra esta mañana junto al propio artista, desplazado a la ciudad para la ocasión.

La exposición reúne más de cien obras creadas entre 1977 y 2025, entre pintura, grabado, escultura y cerámica, organizadas en nueve etapas creativas y dos gabinetes temáticos.

Una propuesta que, según destacó la primera edil, "es mucho más que una exposición: es un diálogo entre pasado y presente, entre memoria e innovación".

Inés Rey definió a Xavier como "un artista plural", capaz de transitar por disciplinas como la pintura, la cerámica o incluso el cine, en una obra marcada por la presencia de la naturaleza como lenguaje y espacio para la reflexión.

La muestra, comisariada por Marta Volga y Rubén Ventureira, invita al visitante a recorrer momentos vitales que revelan la evolución del artista y su búsqueda constante de belleza y significado.

La alcaldesa subrayó que esta retrospectiva refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la excelencia cultural y con la proyección de A Coruña como referente artístico en Galicia y en el conjunto del país.

Además, la exposición se integra en la programación anual vinculada al legado picassiano en la ciudad, conectando la trayectoria de Xavier con la memoria familiar y con la historia de la Casa Museo Picasso.

La exposición abrirá al público este miércoles a las 19:30 horas y podrá visitarse hasta el 26 de febrero, todos los días de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas en el Quiosco Alfonso.

Además, se ofrecerán visitas guiadas los días 20 y 27 de diciembre y 3 de enero a las 12:00 horas, con un máximo de 25 plazas por sesión y reserva presencial en el propio espacio.