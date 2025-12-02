El Camino Inglés completa con Miño y Carral (A Coruña) la II edición de Arte no Camiño

La segunda edición de Arte no Camiño se completa con los murales de Miño, realizado por Raquel Germade, y de Carral, hecho por Isa Bermúdez, en una iniciativa provincial que busca poner en valor las rutas xacobeas como el Camino Inglés.

Estas propuestas artísticas también se pueden ver en otros municipios como Negreira, Cee y Corcubión. El proyexto está impulsado por la Deputación en colaboración con la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía.

Durante el acto, el deputado Antonio Leira destacó que esta acción "transforma as rutas xacobeas en espazos de creación, onde cada mural dialoga co territorio e enriquece a experiencia de quen percorre o Camiño".

Los murales de Miño y Carral

En Miño, Germade presentó una obra que invita a la introspección sobre el acto de caminar, evocando lo que queda delante y detrás del paisaje y la relación entre peregrino y territorio. Es, explica la Deputación, una imagen contemplativa que busca hacer más consciente al transeúnte del trayecto.

En Carral, Bermúdez se inspira en antiguas leyendas sobre fuentes con propiedades curativas y cómo los peregrinos medievales recuperaban su salud en Galicia. Así, representa a una peregrina envuelta en un aura mágico, acompañada de pájaros y avanzando en la noche en busca de una fuente simbólica de la vida y la sanación que, cuenta la leyenda, existía en Carral.