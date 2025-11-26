La Xunta dice que el Gobierno "reconoce la inseguridad jurídica" de los auxiliares de conversación

La Xunta ha asegurado este miércoles que el Gobierno central le "reconoció" la inseguridad jurídica creada en el programa de auxiliares de conversación por lo que el Ejecutivo gallego califica de "descoordinación" entre ministerios de Trabajo y Educación.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha explicado que llevó este miércoles a la Comisión General de Educación "el problema creado alrededor del programa de auxiliares de conversación y el anteproyecto de ley de reducción de ratios", dos asuntos de "máxima importancia para la enseñanza de la Comunidad y que censura que el Gobierno central obvió en el orden del día".

En el caso de los auxiliares de conversación, los representantes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP han reclamado una solución ante lo que califican de "ataque" del Ministerio de Trabajo a este programa estatal, que aseguran que Galicia "desarrolla con éxito desde hace muchos años y cuya continuidad se ve comprometida".

La Xunta indica que, tal y como ya le había adelantado el conselleiro Román Rodríguez a la ministra Pilar Alegría por carta, insistieron en que dos ministerios de un mismo Gobierno "deben ponerse de acuerdo para solucionar un problema creado por ellos mismos y que afecta directamente a comunidades autónomas como Galicia".

El Gobierno gallego sostiene que esta problemática deriva de que el Ministerio de Trabajo está cuestionando las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación para estas personas, exigiéndoles un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando estos auxiliares están definidos como personas que participan en un intercambio cultural.

"Ante las quejas de Galicia", la Xunta asegura desde el Ministerio de Educación afirmaron en el transcurso de la reunión de este miércoles que "ya están buscando fórmulas para lograr la necesaria seguridad jurídica, admitiendo por tanto que existe una inseguridad como consecuencia de la descoordinación de dos ministerios". En concreto, conforme apunta la Xunta, "se comprometieron a elaborar un dictamen que pueda solucionar la situación".

El Gobierno gallego ha destacado que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación y en él estas personas no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora quiere exigir la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y manutención que sufraga la propia Xunta. De hecho, según indica, es el Gobierno gallego el que asume la mayor parte del coste del programa (4,8 Meuro de los 5,2 Meuro totales).

Otros asuntos

En la reunión, el Gobierno gallego ha señalado que volvió a reiterar al Ministerio que se debata con las comunidades en la Conferencia Sectorial el anteproyecto de ley con el que el Ejecutivo estatal pretende modificar las ratios máximas en las aulas, entre otros aspectos, texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros sin ningún diálogo previo.

Más allá de esto, la Xunta de Galicia también ha pedido al Ministerio de Educación un modelo más transparente para las Conferencias Sectoriales, reclamando que la ministra debería participar en estos encuentros.

Finalmente, se ha solicitado continuidad de programas que ahora están financiados con fondos de Recuperación y Resiliencia, como es el caso de la acreditación de competencias en FP, a través del Plan de cooperación territorial.