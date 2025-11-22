Los Premios Paraugas reconocen al Celta en una gala que celebra el talento creativo gallego en Ferrol

El Teatro Jofre de Ferrol acogió este viernes la décima edición de los Premios Paraugas, una gala vibrante que reunió al sector gallego de la comunicación, el diseño y el márketing en un ambiente festivo que celebró la creatividad como motor estratégico de Galicia.

El evento estuvo organizado por el Clúster da Comunicación de Galicia, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ferrol y Galicia Calidade.

El Paraugas de Oro recayó este año en RIO1923. Raíces, Identidad, Orgullo, la campaña del Real Club Celta reconocida por su capacidad para construir relato, conectar con el territorio y reforzar la identidad del club.

También fueron distinguidos Krack con el Premio del Público, Tio Phil con el Premio Galicia Calidade y Estrella Galicia como Anunciante del Año.

Los galardones honoríficos estuvieron dedicados a figuras clave del sector, con el Paraugas de Honra de Creatividad para Marisa Guitián Martínez, fundadora de Idea Creatividad y Comunicación, y el Paraugas de Honra de Comunicación para Santiago Rey Fernández-Latorre, reconocido a título póstumo por su labor en la modernización del periodismo gallego.

El premio fue recogido por Xosé Luís Vilela, director de la Fundación que lleva su nombre.

El acto contó con una amplia representación institucional, incluida la presencia del alcalde José Manuel Rey Varela, el conselleiro Diego Calvo, la delegada territorial Martina Arneiros y la directora de Galicia Calidade, Ana Méndez, reforzando el apoyo público al sector creativo gallego.

La gala apostó por un formato escénico renovado con un guiño humorístico a la historia de los premios, conducida por Durante Galbán y Fátima Pego, acompañados de apariciones sorpresa de Belén Xestal y Luis Fraga en un juego narrativo basado en una máquina del tiempo.

En las categorías competitivas, los premios destacaron proyectos que combinan identidad, diseño y estrategia, como Unha árbore de historias en producción gráfica o la Marca Betanzos en diseño, además de campañas para Estrella Galicia, Ducati y el Grupo Lence, entre otras. La acción RIO1923 volvió a ser premiada en branding por su impacto visual y su conexión con la memoria colectiva.

El sector creativo gallego presentó más de 250 candidaturas en esta edición, consolidando a Galicia como un referente estatal en comunicación e innovación cultural. La noche concluyó con un cóctel profesional en la Sede de Afundación de Ferrol, que reunió a finalistas, ganadores e instituciones para celebrar una década de proyectos compartidos.