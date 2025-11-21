David Silvosa, director creativo de la coruñesa Costa: "El talento nace en todas partes por igual"

Los Premios Paraugas celebran este 2025 su X edición en Ferrol, que este 21 de noviembre acoge el evento por tercer año consecutivo. Consolidado como el gran encuentro anual de comunicación, creatividad y marketing en Galicia, cuenta este año con 33 proyectos finalistas compiten en distintas categorías.

El jurado, compuesto por 14 expertos del marketing, comunicación, publicidad, eventos, diseño e impresión —presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter— destacó la calidad y diversidad de los finalistas, que consolidan a Galicia como referente creativo a nivel nacional. Uno de estos finalistas es Costa, empresa de diseño con sede en A Coruña fundada en 2014 por David Silvosa y Daniel Bembibre.

Nominada en la categoría Mejor Solución de Diseño por el Rebranding de la Cámara Minera de Galicia, esta empresa con sede en la calle Real de A Coruña ha mejorado la imagen de la Xunta de Galicia, Finsa o Bualá, entre otras muchas firmas. Un trabajo que hacen con mimo y claridad, tal y como explica David Silvosa antes del evento de los Premios Paraugas.

Costa está nominada a Mejor Solución de Diseño de los Premios Paraugas por el Rebranding de la Cámara Mineira de Galicia. Cedida

¿Cómo surgió Costa y por qué apostasteis por este proyecto?

Dani y yo ya veníamos trabajando de años atrás juntos, como hicimos con SON Estrella Galicia. Siempre tuvimos una perspectiva común y la creencia de que desde Galicia se podían hacer grandes cosas, de que esas grandes cosas no tenían que salir a despachos de Madrid, de Barcelona, de Londres o de otros sitios, sino que podían quedarse aquí y hacerlo con gente con talento y con muchas ganas, como era nuestro caso.

Creemos que el talento nace en todas partes por igual, pero donde hay polos de atracción o más oportunidades, como pueden ser las grandes ciudades... Ahí es donde acabamos todos. De hecho, Dani y yo nos conocimos en Barcelona, no en A Coruña, pero siempre tuvimos clara la necesidad de volver, de creer en esto y de al menos intentar lo que ahora estamos consiguiendo.

¿Qué es Costa?

Es un estudio de diseño, solo de diseño, lo cual es una cosa un poco extraña porque normalmente el diseño se entiende como una disciplina que viene después de muchas cosas. A veces se integra en grandes agencias de publicidad, de marketing o de comunicación. Nosotros lo entendemos como algo tan específico que tiene que estar aislado de todo esto.

Es casi como una manera de ver las cosas, como puede ser el mundo logístico. Aportamos esa manera de pensar o de ver las cosas para resolver problemas en organizaciones y en empresas sobre todo, para ayudarlas a funcionar mucho mejor de lo que lo vienen haciendo hasta ese momento.

De hecho, hemos comprobado que en el momento en el que entramos en estas organizaciones o empresas sí que detectan que tienen un valor adicional, una manera de funcionar diferente, y empiezan a resolver ciertos asuntos de una manera que no hacían antes. Esto ayuda a que su maquinaria vaya mucho más engrasada y las cosas se resuelvan mucho mejor.

Igual que un departamento de logística ayuda a que los paquetes o las cosas lleguen a su sitio en el momento correcto, un departamento externo como el nuestro da una visión del diseño muy estratégica que va a funcionar mejor. Va a estar siempre vinculada a esa visión general de la organización: nosotros vamos a entender cuáles son los problemas, les damos soluciones e intentamos que la capa visual o estética también esté lo más trabajada.

Estamos dedicados solo a partes visuales. Somos expertos en identidad, pero también somos expertos en espacios, en producto, packaging... Al final esa visión es muy amplia, incluso a veces llega a la comprensión de sus procesos para luego darle herramientas como pueden ser aquellas destinadas a englobar diferentes tipos de productos de una empresa.

"La cercanía empieza por tanto en la conversación, y la calidad termina hacer lo máximo con lo mismo. Es el carácter gallego que llevamos dentro: ese más con menos, la manera de relacionarnos con el mundo desde la confianza, el cariño y la cercanía" David Silvosa, socio y director creativo de Costa

Precisamente, la cercanía y la claridad son ejes de vuestro trabajo con las empresas que os contratan. ¿Cómo traducís eso a vuestros proyectos? ¿Cómo hacéis más clara esa imagen de marca?

Queremos estar al lado de nuestros clientes, todo empieza por una conversación. Normalmente, ellos vienen a nosotros con algo que quieren resolver y cuando empezamos a hablar, vemos que puede que lo que proponen sea mayor o diferente a lo inicialmente previsto, así que vemos en qué ámbitos podemos actuar.

Con la Xunta de Galicia, por ejemplo, teníamos el encargo inicial de elaborar un manual de convivencia de logotipos, pero nos dimos cuenta de que para resolver el problema que tienen, hay que cambiar por completo su arquitectura de marcas. Eso lleva a que haya que rehacerlo y reformularlo todo y, en cierta medida, a rehacer Galicia al completo.

Coren Novafrigsa es una empresa cárnica, y el ejemplo está más centrado en el producto, en los trozos de carne que están en el supermercado que quieres vender. Ocurre lo mismo con la cerveza: tienes que organizar las marcas de una forma en concreto, hacer que la propuesta se vea como diferente en el lineal.

Nosotros detectamos estas necesidades y tratamos de resolverlas con la menor cantidad de elementos posible, porque es lo que hace que sea posible implementar los sistemas. Por ejemplo, lo que ocurría con la Xunta afectaba a 140.000 funcionarios que manejaban 100 marcas diferentes. Lo que hicimos fue establecer un sistema sencillo que se articulaba con un escudo, que es el que define la Ley de Símbolos de Galicia, y un color. Con eso resolvimos absolutamente todo.

Esto te permite generar herramientas, generaciones de logotipos y hasta árboles de decisión para ver qué cosas son una tipología u otra de marca. Te permite resolver las cosas de forma más ágil y no depender de grandes infraestructuras para resolver esos problemas.

La cercanía empieza por tanto en la conversación, y la calidad termina hacer lo máximo con lo mismo. Es el carácter gallego que llevamos dentro: ese más con menos, la manera de relacionarnos con el mundo desde la confianza, el cariño y la cercanía.

Trabajo de diseño de Costa para Finsa. Cedida

Trabajáis tanto con grandes organizaciones como con empresas pequeñas. ¿Es el proceso el mismo en todas ellas?

Sí, lo que tratamos de hacer siempre, da igual el tamaño del cliente, es convertir los proyectos en grandes proyectos. Nuestra filosofía es hacer lo máximo posible para la empresa u organización, venga de donde venga y tenga el tamaño que tenga.

Estáis nominados a los Premios Paraguas por vuestro trabajo para la Cámara Mineira de Galicia. ¿Qué supone para vosotros esta nominación?

Hemos estamos nominados en más ocasiones, pero en este caso se reconoce precisamente cómo desde un sector que muchas veces puede parecer que no es el más creativo, el más motivador o el más idóneo para hacer cosas interesantes, se puede hacer un gran proyecto. Hemos sabido entender los valores positivos de algo tan complejo como la minería, que coge de la tierra para, en cierta manera, volver también a la tierra una serie de recursos de forma responsable.

Se ha entendido que a lo mejor el valor está en eso: no en el proyecto para una gran marca comercial o para una reconocidísima empresa, sino que se reconoce la valía que tiene trabajar con algo que aparentemente no es lo más interesante convirtiéndolo en algo súper atractivo.

Ya teníais experiencia en el diseño antes de fundar Costa, con la que lleváis más de 10 años. ¿Cómo ha evolucionado el diseño en todo este tiempo?

La evolución que hemos tenido nosotros ha sido ceñirnos cada vez más a hacer solo diseño. Somos expertos y creemos que hemos conseguido cierta referencia como diseñadores, queremos centrarnos en eso. El diseño en sí mismo no es que haya evolucionado, pero en Galicia hemos podido ayudar a entender que hay una disciplina específica que resuelve las cosas de una manera específica.

Esa manera a lo mejor no es la que hay que utilizar para hacer un vídeo o una campaña, pero sí como apoyo para esa campaña o ese vídeo, porque llegas a definir estrategias, tonos de voz, direcciones de arte... El diseño no deja de ser pensar antes de hacer, hemos llegado a diseñar hasta sonidos o tipografías que pasan desapercibidas pero con las que la gente acaba teniendo una relación más grande que con un logotipo o con otros elementos.

"Lo que hacemos es especializarnos para tratar que se nos vea como expertos en una materia y que compañías más o menos grandes, pero que se quieran hacer un gran proyecto, sepan a quién recurrir para hacerlo con garantías, con seguridad y con agilidad" David Silvosa, socio y director creativo de Costa

Al final todo se resume en la especialización, en ir a lo específico.

Sí, lo que hacemos es especializarnos para tratar que se nos vea como expertos en una materia y que compañías más o menos grandes, pero que se quieran hacer un gran proyecto, sepan a quién recurrir para hacerlo con garantías, con seguridad y con agilidad.

¿La irrupción de la Inteligencia Artificial afectará al diseño?

Mi visión en concreto es que es una herramienta más para ser ágiles. De hecho, nosotros estamos tratando de incorporarla a todos nuestros procesos. Vemos que puede ayudar muchísimo y ya estamos empezando a desarrollar herramientas tecnológicas. Tenemos un pequeño equipo interno que nos lo permite hacer, y tenemos interés en buscar partners tecnológicos que nos ayuden a utilizar la inteligencia artificial para lo que nosotros realmente necesitamos.

Uno de los grandes problemas que tiene nuestra disciplina a veces es que desde el diseño puedes resolver muy bien los problemas, darles pautas e indicaciones a tus clientes para que lo hagan, pero ellos no tienen unos técnicos capacitados para eso. Una de las cosas en las que estoy investigando y trabajando más es en que la IA nos ayuda a implantar en las empresas las soluciones que nosotros damos.

En el pasado, una vez resuelto el problema, entregabas un manual de cómo hacer las cosas, pero ahora ya entregamos herramientas digitales que permiten generar las soluciones sin mirar el manual, introduciendo los datos y las imágenes para que se generen conforme nosotros les decimos.

Lo que estamos buscando ahora es que incluso la IA genere un texto con el tono de voz que tiene que tener esa marca, por ejemplo. Y si quiero utilizar una fotografía, explicarle qué es lo que estoy buscando y que la Inteligencia Artificial me lo dé conforme a la dirección de arte que hemos planteado. Y si al final quiero hacer una plantilla de PowerPoint, lo que tengo que hacer es darle una serie de inputs, muchos textuales, para que se genere todo de acuerdo a los parámetros visuales que nosotros hemos determinado en la fase anterior de diseño.

La IA puede ser una alianza o una herramienta para nosotros, para que las cosas también sigan funcionando de una manera más ágil y más clara.