Las bibliotecas de la Universidade da Coruña tendrán puntos violeta

Las bibliotecas de la Universidade da Coruña contarán con puntos violeta. Esta es una iniciativa conjunta de la UDC y la Deputación, que nace con motivo del 25N y que busca crear espacios con información práctica para actuar contra la violencia machista.

Serán en total una veintena, que estarán repartidos por las bibliotecas y aulas de estudio de la universidad. Consisten en tótems en forma de cubo que incluye información sobre servicios como la Oficina para a Igualdade de Xénero y la Unidade de Atención á Comunidade Universitaria LGTBIQ+ y sobre el protocolo para la prevención, detección y actuación de la UDC ante violencias machistas, discriminación o acoso sexista.

En estos puntos también se podrá incorporar folletos sobre campañas y propuestas de interés. El material con el que ya cuentan está editado por el área de Igualdade de la Deputación y, entre otros, hay títulos como Guía de actuación ante situacións de violencia machista.

Por otra parte, ambas instituciones han colaborado en la Guía de acompañamento a superviventes de violencia machista. Esta se presentará la próxima semana dentro de las acciones por el 25N en los campus de A Coruña y Ferrol.