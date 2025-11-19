La Fundación Barrié acoge mañana en A Coruña una conferencia sobre el Barroco de Velázquez

La Fundación Barrié celebrará mañana, 20 de noviembre, a las 19:30 horas, una conferencia titulada Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato, impartida por Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid.

La charla forma parte del ciclo Francisco Calvo Serraller 2025, organizado desde 1999 en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado, y la entrada será libre hasta completar aforo.

En esta tercera ponencia del ciclo, el especialista abordará a Diego Velázquez desde una perspectiva que combina análisis formal, contexto histórico y reflexión conceptual.

El experto planteará si el pintor puede definirse como artista barroco, destacando su relación con la corte de Felipe IV, sus viajes a Italia, su contacto con maestros como Caravaggio, Carracci, Rubens o Pietro da Cortona, y su trabajo en proyectos decorativos del Alcázar o el Escorial.

Según el enfoque de Marías, las obras del sevillano esconden composiciones complejas llenas de invenciones, caprichos figurativos y juegos visuales, aunque envueltos en una apariencia retratística más sobria.

Fernando Marías, doctor por la Universidad Complutense y catedrático desde 1993, es una referencia internacional en la historia del arte español de los siglos XV y XVII.

Acumula cientos de publicaciones, ha sido comisario de exposiciones como El Griego de Toledo y forma parte de organismos como el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y electo de la Real Academia de la Historia.

El ciclo continuará el 27 de noviembre con la conferencia Los barrocos de Rubens, a cargo de Alejandro Vergara Sharp, y finalizará el 4 de diciembre con Bernini. La fuerza de la escultura, impartida por Leticia Azcue Brea, ambas del Museo Nacional del Prado.