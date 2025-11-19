Recreación de la obra.

Recreación de la obra. Fundación Barrié.

La Fundación Barrié acoge mañana en A Coruña una conferencia sobre el Barroco de Velázquez

El catedrático Fernando Marías analizará la obra del pintor desde la invención, el capricho y el retrato dentro del ciclo Francisco Calvo Serraller 2025

La Fundación Barrié celebrará mañana, 20 de noviembre, a las 19:30 horas, una conferencia titulada Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato, impartida por Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid.

FRANCISCO DE HERRERA EL MOZO. El triunfo de San Hermenegildo. 1654 © Museo Nacional del Prado

La charla forma parte del ciclo Francisco Calvo Serraller 2025, organizado desde 1999 en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado, y la entrada será libre hasta completar aforo.

En esta tercera ponencia del ciclo, el especialista abordará a Diego Velázquez desde una perspectiva que combina análisis formal, contexto histórico y reflexión conceptual.

El experto planteará si el pintor puede definirse como artista barroco, destacando su relación con la corte de Felipe IV, sus viajes a Italia, su contacto con maestros como Caravaggio, Carracci, Rubens o Pietro da Cortona, y su trabajo en proyectos decorativos del Alcázar o el Escorial.

Según el enfoque de Marías, las obras del sevillano esconden composiciones complejas llenas de invenciones, caprichos figurativos y juegos visuales, aunque envueltos en una apariencia retratística más sobria.

Fernando Marías, doctor por la Universidad Complutense y catedrático desde 1993, es una referencia internacional en la historia del arte español de los siglos XV y XVII.

Acumula cientos de publicaciones, ha sido comisario de exposiciones como El Griego de Toledo y forma parte de organismos como el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y electo de la Real Academia de la Historia.

El ciclo continuará el 27 de noviembre con la conferencia Los barrocos de Rubens, a cargo de Alejandro Vergara Sharp, y finalizará el 4 de diciembre con Bernini. La fuerza de la escultura, impartida por Leticia Azcue Brea, ambas del Museo Nacional del Prado.