Diecisiete mayores de A Coruña y Vigo convierten su vida en libro gracias al proyecto 'Tu Historia de Verdad Importa'

La sexta edición de Tu Historia de Verdad Importa ha convertido las vidas de 17 personas mayores de A Coruña y Vigo en libros biográficos gracias al trabajo de un grupo de voluntarios que convivieron con ellos durante medio año para recoger sus recuerdos, anécdotas y aprendizajes.

Las obras se presentaron este miércoles en un acto en la Fundación María José Jove, donde cada narrador entregó la biografía al protagonista o a su familia.

Esta iniciativa, impulsada en Galicia por las fundaciones María José Jove y Lo Que De Verdad Importa, con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Fundación San Rafael, busca reconocer el valor de las trayectorias vitales de las personas mayores y fomentar el vínculo intergeneracional. Jóvenes voluntarios actúan como narradores, mientras que los mayores se convierten en custodios de la memoria colectiva.

Durante el acto, conducido por José Ramón Gayoso, intervinieron Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Fernando Torrente, presidente de Lo Que De Verdad Importa; Antón Acevedo, director xeral de Maiores da Xunta; y Dolores Estrada, directora de la Fundación San Rafael.

"Ellos son los verdaderos guardianes de nuestra memoria colectiva. Nos transmiten valores, conocimientos y lecciones de vida", afirmó Felipa Jove.

Las biografías fueron elaboradas en las residencias Torrente Ballester, Sanitas y DomusVi Matogrande (A Coruña), Virgen de Guadalupe (Vigo) y el Centro Aprehendo (Gondomar).

Los libros retratan historias de amor, emigración, posguerra, trabajo, familia y resiliencia, con títulos como Neniña, Neniña, 65 primaveras, La flor que no se marchita o Hijo del viento.