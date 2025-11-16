Festigual continúa en A Coruña una semana más con teatro, cine, arteterapia y actividades inclusivas

El Festival das Artes pola Inclusión e a Diversidade (Festigual) continúa en A Coruña este mes de noviembre con más programación inclusiva y llegando a nuevos espacios como la Cárcere de Curtis o el centro Ágora. La iniciativa seguirá en marcha hasta el viernes 28 de noviembre con actividades como teatro, cine y conciertos.

La programación de estos días tiene como eje el poder de las artes para generar bienestar emocional y favorecer la inclusión social desde múltiples ámbitos, como la salud, el cuidado y la creación comunitaria. La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, destacó que "este modelo de festival demuestra que la cultura puede ser un derecho que cuida, transforma y conecta con todas las realidades. A Coruña reafirma así su liderazgo en la defensa de una cultura inclusiva, hecha para y con todas las personas".

Entre los actos destacados de la semana se encuentra el espectáculo 'De tú a tú', de la compañía Collectiu Mur, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas. La propuesta, enmarcada en el ciclo TRCDanza, combina acrobacias sobre patines, clown y beatbox para hablar de empatía y confianza a través de un lenguaje visual accesible. La función será gratuita hasta completar aforo e incluirá una visita táctil previa al escenario, dirigida a personas con diversidad visual y a quienes deseen experimentar la escena a través del tacto.

El sábado 22 de noviembre, el Hospital Marítimo de Oza acogerá la V Jornada Arte y Salud, organizada por la Asociación Vita Caeli y coordinada por Rebeca Ponte, en colaboración con el Área Sanitaria de A Coruña y Cee. El encuentro mostrará iniciativas pioneras desarrolladas en el CHUAC y experiencias innovadoras como la despedida de mascotas en cuidados paliativos, de la doctora Leticia Hermida.

También el sábado, a las 11:00 horas, el colectivo 'Nós Why Not?' ofrecerá una visita guiada a la exposición fotográfica 'Carreiros sen néboa' en la Casa Museo María Pita. La muestra, realizada por personas con discapacidad intelectual, visibiliza otras formas de mirar y promueve la ruptura de estereotipos desde la creación artística.

A lo largo de la semana continúa también el ciclo de cine 'Un plano diferente' en la Sala Fernando Rey del Fórum Metropolitano, con la proyección de la película 'O home e o can' acompañada de un cortometraje del proyecto 'Miradas Diversas', en colaboración con el Festival INTERSECCIÓN. Las sesiones se celebrarán los jueves y viernes a las 20:00 horas, y los sábados a las 17:30 y 20:00 horas, con un precio simbólico de 3 euros (reducido a 2 euros para personas desempleadas, mayores de 65 y Carné Xove, y 1,50 euros para las sesiones infantiles).

Toda la programación está disponible en la página web, con actividades gratuitas o a precios accesibles, abiertas a todos los públicos y diseñadas para garantizar una participación plena y diversa.