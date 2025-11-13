A Coruña inaugura en la plaza de Lugo una exposición urbana sobre la huella de Castelao en la ciudad Cedida

A Coruña cuenta desde este jueves con una exposición urbana sobre la huella de Castelao en la ciudad. La muestra, situada en la plaza de Lugo, se compone de una serie de cubos expositivos que, a través de imágenes y textos breves, recogen los principales momentos de la relación de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con la ciudad.

En los cubos expositivos, se recogen desde sus primeras visitas como estudiante y tuno, hasta su intensa actividad política, artística e intelectual en la capital herculina entre 1906 y 1936.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó esta tarde en la presentación de la exposición, una iniciativa promovida por la Fundación Castelao con el apoyo del Concello da Coruña en el marco de las actividades del Año Castelao.

Durante el acto, Gonzalo Castro destacó "la importancia de mantener viva la memoria de una figura clave para el galleguismo, que encontró en A Coruña un espacio de acogida, difusión y compromiso con el país". El concejal subrayó también el apoyo decidido del Gobierno local "a proyectos culturales que acercan a la ciudadanía figuras que son una referencia ética y política, como Castelao, con un discurso de vigencia incuestionable".

La exposición, que permanecerá instalada en la plaza de Lugo durante las próximas semanas, tiene un formato accesible y urbano, y busca poner en valor hitos como las exposiciones artísticas en las que participó Castelao en la ciudad, su colaboración con la prensa local o su intervención en momentos clave de la historia política y cultural de Galicia, como la Asamblea de las Irmandades da Fala o la campaña a favor del Estatuto de Autonomía de Galicia.

El soporte expositivo de esta muestra fue reconocido con un premio europeo de diseño, un hecho que añade valor a una propuesta que combina contenido histórico con un formato visual atractivo y contemporáneo.

En el acto estuvieron también presentes Iran Seixas Seoane, presidente de la Fundación Castelao; Valentín García Gómez, secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, que cofinancia la muestra; y otros representantes del mundo de la cultura.

Esta exposición se suma a la programación conmemorativa del 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, y forma parte de un proyecto más amplio que incluye un recorrido urbano por la ciudad centrado en su figura, impulsado por la Fundación Castelao en colaboración con el Concello da Coruña.