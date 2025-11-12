El ciclo 'Castelao e o seu tempo' aborda en A Coruña el papel del exilio y la memoria en Galicia Cedida

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó esta tarde en la mesa redonda 'Exilio y memoria', celebrada en la Casa Museo Casares Quiroga en el marco del ciclo de conferencias 'Castelao y su tiempo', una propuesta que conmemora el 75 aniversario del fallecimiento del intelectual rianxeiro y que reúne estos días a destacadas voces del pensamiento y la investigación gallega.

Esta sesión se centró en el análisis del papel del exilio en la construcción de la identidad gallega contemporánea y en la recuperación de la memoria colectiva, uno de los ejes fundamentales de la obra y del compromiso político y humano de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Durante el encuentro, Gonzalo Castro destacó que "revisar el pensamiento de Castelao desde la óptica del exilio es también revisar nuestro propio relato como país, la resistencia cultural y la defensa de la lengua y de la libertad". El edil subrayó además "la importancia de que A Coruña siga siendo un espacio de reflexión y encuentro en torno a las figuras que definieron nuestra identidad colectiva".

Además del concejal coruñés, en la mesa redonda de esta tarde participaron Xosé Manuel Núñez Seixas (catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela), Miguel Anxo Seixas Seoane (historiador del arte y presidente de la Fundación Castelao) y el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo Abuín.

El ciclo 'Castelao y su tiempo' está organizado por la Fundación Castelao y el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, con la cofinanciación del Concello da Coruña y la colaboración de la Secretaría General de Política Lingüística autonómica, el Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega, en el marco del Año Castelao 2025.