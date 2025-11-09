Héctor César Marcos: "Noites do Porto cambiará de fechas este año. Será una de las grandes sorpresas"
Con Noites do Porto convertido en un referente y su marca Gures uniendo cerveza y arte contemporáneo, el promotor coruñés reivindica una cultura viva y constante, que se aleje de los grandes eventos puntuales para consolidar un proyecto de ciudad. A Coruña, asegura, atraviesa un momento de ebullición creativa que la sitúa entre las urbes más interesantes del panorama cultural gallego y nacional
Su pasión por la música nace en plena adolescencia y desde entonces no ha dejado de vivir para ella. Hoy, ese amor convertido en oficio se materializa en proyectos como Noites do Porto, festival que ha transformado el puerto coruñés en un punto de encuentro entre artistas y público, y que acaba de cerrar su edición más sólida y ambiciosa.
Una edición que promete muchas novedades para 2026: "Cambiará de fechas". Así nos lo adelanta en esta entrevista Héctor César Marcos, director de este festival, quien aboga por una cultura de cercanía y compromiso.
Además de llenar la ciudad de música, impulsa iniciativas como la cerveza Gures y el proyecto artístico Artnarchists, que buscan tender puentes entre la creación contemporánea, la comunidad local y una manera diferente de entender la marca Coruña.
Convencido de que la ciudad vive un momento de efervescencia cultural, apuesta por un modelo estable, alejado de los grandes destellos puntuales, y basado en una estrategia que combine respeto, vanguardia y credibilidad.
Héctor nos ha llevado hasta la tienda El Calvario Vintage & Music, un lugar que muestra un "gran respeto por lo auténtico". Una filosofía que él mismo traslada en cada uno de sus proyectos: "Respetar de donde vienes pero desde un punto de vista contemporáneo"
Sin duda la música es parte de tu vida y una de tus facetas es precisamente acercarla a la ciudadanía, pero ¿cómo nació tu interés por la música? ¿Desde cuándo?
Realmente nace con 15-16 años, cuando empiezas a coger los primeros discos que te llegan, en este caso de mi familia, mis tíos, y aunque ellos tampoco eran grandes melómanos ni nada de eso( en casa tampoco lo eran) eso me abrió un poco todo el espectro y desde ahí pues ya no supe parar.
Y precisamente este amor por la música te ha llevado ya hace unos años a crear Noites do Porto, un festival que ya es un referente en la ciudad. ¿Cómo ha resultado esta última edición?
Creo que sin duda ha sido la más equilibrada, la mejor, ha ido creciendo todos los años de una forma muy estable. Era algo que nos planteábamos mucho desde el principio, que Noites do Porto creciese de una forma muy orgánica, que no fuese dando grandes saltos para luego tener que dar saltos hacia atrás. Y poco a poco, todos los años hemos ido consiguiendo ampliar el proyecto y mejorarlo en todas sus facetas. Y este último año, creo que ya empieza a verse lo que es el futuro de Noites do Porto.
Noites do Porto ha sido nominado a mejor evento musical de Galicia. ¿Qué significa ese reconocimiento para el equipo?
Es un reconocimiento al trabajo, a todo lo que ha venido haciendo el equipo desde el principio. Es el mismo equipo con el que empecé, con lo cual es un reconocimiento para todos ellos. Y es de alguna manera lo que nos indica que haciendo cosas de manera distinta puedes llegar al mismo objetivo que grandes festivales. Cuando tenemos en la cabeza los festivales de música, pensamos en festivales grandes de 3 días que se hacen con grandísimos nombres, con unos presupuestos desorbitados. Pero nosotros hemos tratado de crear un proyecto completamente distinto, mucho más natural y mucho más cercano a lo que es la ciudad.
Fuisteis pioneros al ser el primer evento cultural en celebrarse en el puerto de A Coruña. ¿Tenéis en mente novedades o estrenaros en otra ubicación?
Sí, totalmente. Digamos que los 5 primeros años, que es lo que acabamos de cumplir, es la primera etapa de Noites do Porto. Comenzamos una segunda etapa, que será el próximo año, que vendrá cargado de novedades. En algunos casos, ampliación de las que ya conocemos y, en otros, nuevos proyectos, nuevas iniciativas que estarán dentro del proyecto que podremos ir desvelando un poquito más adelante. Pero sí, la idea es que siga evolucionando, y ahora toca el comienzo de una segunda etapa más fuerte y mejor.
¿Y ya tenéis fechas para la edición de 2026?
Esa es una de las grandes novedades: las fechas van a cambiar. No puedo decir exactamente para cuándo, pero sí que es cierto que es una de las grandes novedades y creo que además va a ser una de las grandes sorpresas.
¿También durará más días? Empezó celebrándose en 3 días y ahora ya está en 10
Empezó con 3 noches en el puerto y ha ido evolucionando hasta los 10 días que hicimos este año. La idea es seguir creciendo en cuanto a número y en cuanto a espacios. Buscando exactamente que cada espacio tenga los artistas que merece. Todo esté pensado al detalle. Que lo que ocurra en cada espacio es lo que tiene que ocurrir... mucho más allá del nombre del artista o de la propuesta escénica, sino que la gente entienda que lo que ocurre en Filloa está completamente pensado para que ocurra allí y que por eso es tan especial.
Es, además, una manera de poner en valor las salas de música de la ciudad
Sin estos espacios Noites do Porto no tendría ningún sentido. Realmente es a lo que nos debemos. Son parte indispensable del proyecto.
Te vemos disfrutar de una cerveza Gures, otro de tus proyectos ¿Qué filosofía hay detrás de Gures?
Pues muy parecida a la de todos nuestros proyectos: crear algo con alma desde el corazón, sin el objetivo de ningún gran objetivo. Que sea un crecimiento natural. Y lo hacemos cuidando todos los detalles, en cuanto a producto, imagen... En cuanto al proyecto en sí. La respuesta a nivel local está siendo muy buena, todo el mundo lo valora muy bien. Además, toda nuestra vinculación que tenemos con la cultura la hemos querido llevar también a la propia cerveza, con el proyecto Artnarchists, basado más en arte contemporáneo.
¿Crees que en Galicia existe una nueva generación de creadores que está reclamando su espacio fuera de los circuitos tradicionales?
Sí, sin lugar a dudas, tengo que decir que ahora mismo la ciudad está en un momento muy bueno de creación y un momento de proyección muy alta. A Coruña es una ciudad que está en el ojo de todo el resto de España por las cosas que se están haciendo. Y en base a eso, tenemos un grupo de artistas que están necesitados de que su voz y de que su obra se vea más.
Nosotros nos hemos prestado a que eso empiece a ser posible también, desde el primer momento, con la ayuda del Ayuntamiento, de la Xunta, que han estado apoyando el proyecto desde el inicio. Y no es fácil porque había que creer en un proyecto que era nuevo, que venía de la nada y que venía a recoger una escena que en ese momento no estaba en el foco de nadie, como era el arte contemporáneo. Pero han creído y ahora mismo creo que es un proyecto que le va a dar mucho a esta ciudad en los próximos años.
"Hay gente que está más interesada en competir con Nueva York por tener el árbol más grande de Navidad. Nosotros preferimos competir con Oporto, Bristol en una actividad cultural que se alarga durante todo el año"
Mencionas el momento dulce que vive la ciudad ¿Cómo describirías en estos momentos la escena musical y cultural de la ciudad? ¿Qué puede ofrecer A Coruña al público?
La ciudad está en un momento de ebullición, pero creo que es porque la propia ciudad ha entendido exactamente cuál es la estrategia que debemos tener como ciudad en el ámbito de la cultura y el turismo, que es la de alejarnos de lo que hacen las ciudades que lo basan todo en unos momentos determinados, ya sea el verano o la Navidad, para desarrollar toda su capacidad económica y turística.
A Coruña ha entendido perfectamente que tenemos que ser constantes, que tiene que ser un proyecto estable. Y que tú puedes venir a la ciudad como vas a otras grandes ciudades de Europa también pequeñas que han apostado por la misma estrategia, como puede ser Edimburgo, Oporto, Bristol, Brighton... Todos ellos siendo ciudades pequeñas, todo el mundo sabe que si va allí tiene un calendario cultural, un calendario turístico espectacular. En este momento A Coruña entiende esto, si es capaz con el equipo de gobierno de desarrollarlo y mantenerlo, lo único que puede hacer es mejorar, crecer y tener un futuro muy claro y creo que mucho mejor que otras ciudades que apuestan por luces de colores y bombillas.
¿Cómo puede diferenciarse la ciudad de otras urbes gallegas como Vigo o Santiago?
Con estrategia, creo que las estrategias de las tres ciudades son completamente distintas. La estrategia de Vigo encabezada por su alcalde es la estrategia de dar bombazos y de hacer proyectos muy llamativos en momentos muy puntuales y con unos gastos presupuestarios, desde mi punto de vista, desorbitados. Pero que es una estrategia como otra cualquiera. Y luego hay otras, como la de A Coruña, que está pensada en la atemporalidad, en que no sea necesario tener el sol o tener la Navidad para que el proyecto cultural y el proyecto turístico tenga consistencia y podamos sentirnos totalmente orgullosos de lo que ocurre durante todo el año en la ciudad.
Es un tema puramente de estrategia. Hay gente que está más interesada en competir con Nueva York por tener el árbol más grande de Navidad. Y nosotros preferimos competir con Oporto, Bristol en una actividad cultural que se alarga durante todo el año.
Sin duda, la cultura es el eje vertebrador de esta forma de entender la ciudad, pero ¿qué queda por hacer en A Coruña?
Queda mucho por hacer porque esto es el comienzo, al igual que nos pasaba con Noites do Porto. Es el principio, hay unos pilares que se han puesto y por los que hay que apostar. Todos los eventos culturales que pasan aquí funcionan, cosa que no ocurre en la gran mayoría de sitios. A partir de ahora hay que estabilizar el proyecto y que no sea de un partido político ni de un equipo de gobierno, sino que sea un proyecto para el futuro, que quien venga detrás entienda que la ciudad reclama esto y no el gran evento puntual en verano o el gran esfuerzo en las fiestas de María Pita. De lo que se trata es de construir todos los meses y de que el proyecto de la ciudad de A Coruña sea estable y duradero.
¿Si tuvieras que definir la “marca cultural A Coruña”, ¿qué tres palabras usarías?
Pues ahora mismo yo definiría: respeto, vanguardia y credibilidad.