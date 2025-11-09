Héctor César Marcos: "Noites do Porto cambiará de fechas este año. Será una de las grandes sorpresas"

Su pasión por la música nace en plena adolescencia y desde entonces no ha dejado de vivir para ella. Hoy, ese amor convertido en oficio se materializa en proyectos como Noites do Porto, festival que ha transformado el puerto coruñés en un punto de encuentro entre artistas y público, y que acaba de cerrar su edición más sólida y ambiciosa.

Una edición que promete muchas novedades para 2026: "Cambiará de fechas". Así nos lo adelanta en esta entrevista Héctor César Marcos, director de este festival, quien aboga por una cultura de cercanía y compromiso.

Además de llenar la ciudad de música, impulsa iniciativas como la cerveza Gures y el proyecto artístico Artnarchists, que buscan tender puentes entre la creación contemporánea, la comunidad local y una manera diferente de entender la marca Coruña.

Convencido de que la ciudad vive un momento de efervescencia cultural, apuesta por un modelo estable, alejado de los grandes destellos puntuales, y basado en una estrategia que combine respeto, vanguardia y credibilidad.

Héctor nos ha llevado hasta la tienda El Calvario Vintage & Music, un lugar que muestra un "gran respeto por lo auténtico". Una filosofía que él mismo traslada en cada uno de sus proyectos: "Respetar de donde vienes pero desde un punto de vista contemporáneo"

Sin duda la música es parte de tu vida y una de tus facetas es precisamente acercarla a la ciudadanía, pero ¿cómo nació tu interés por la música? ¿Desde cuándo?

Realmente nace con 15-16 años, cuando empiezas a coger los primeros discos que te llegan, en este caso de mi familia, mis tíos, y aunque ellos tampoco eran grandes melómanos ni nada de eso( en casa tampoco lo eran) eso me abrió un poco todo el espectro y desde ahí pues ya no supe parar.

Y precisamente este amor por la música te ha llevado ya hace unos años a crear Noites do Porto, un festival que ya es un referente en la ciudad. ¿Cómo ha resultado esta última edición?

Creo que sin duda ha sido la más equilibrada, la mejor, ha ido creciendo todos los años de una forma muy estable. Era algo que nos planteábamos mucho desde el principio, que Noites do Porto creciese de una forma muy orgánica, que no fuese dando grandes saltos para luego tener que dar saltos hacia atrás. Y poco a poco, todos los años hemos ido consiguiendo ampliar el proyecto y mejorarlo en todas sus facetas. Y este último año, creo que ya empieza a verse lo que es el futuro de Noites do Porto.

Noites do Porto ha sido nominado a mejor evento musical de Galicia. ¿Qué significa ese reconocimiento para el equipo?

Es un reconocimiento al trabajo, a todo lo que ha venido haciendo el equipo desde el principio. Es el mismo equipo con el que empecé, con lo cual es un reconocimiento para todos ellos. Y es de alguna manera lo que nos indica que haciendo cosas de manera distinta puedes llegar al mismo objetivo que grandes festivales. Cuando tenemos en la cabeza los festivales de música, pensamos en festivales grandes de 3 días que se hacen con grandísimos nombres, con unos presupuestos desorbitados. Pero nosotros hemos tratado de crear un proyecto completamente distinto, mucho más natural y mucho más cercano a lo que es la ciudad.

"Comenzamos una segunda etapa el próximo año que vendrá cargado de novedades"

Fuisteis pioneros al ser el primer evento cultural en celebrarse en el puerto de A Coruña. ¿Tenéis en mente novedades o estrenaros en otra ubicación?

Sí, totalmente. Digamos que los 5 primeros años, que es lo que acabamos de cumplir, es la primera etapa de Noites do Porto. Comenzamos una segunda etapa, que será el próximo año, que vendrá cargado de novedades. En algunos casos, ampliación de las que ya conocemos y, en otros, nuevos proyectos, nuevas iniciativas que estarán dentro del proyecto que podremos ir desvelando un poquito más adelante. Pero sí, la idea es que siga evolucionando, y ahora toca el comienzo de una segunda etapa más fuerte y mejor.

¿Y ya tenéis fechas para la edición de 2026?

Esa es una de las grandes novedades: las fechas van a cambiar. No puedo decir exactamente para cuándo, pero sí que es cierto que es una de las grandes novedades y creo que además va a ser una de las grandes sorpresas.

¿También durará más días? Empezó celebrándose en 3 días y ahora ya está en 10

Empezó con 3 noches en el puerto y ha ido evolucionando hasta los 10 días que hicimos este año. La idea es seguir creciendo en cuanto a número y en cuanto a espacios. Buscando exactamente que cada espacio tenga los artistas que merece. Todo esté pensado al detalle. Que lo que ocurra en cada espacio es lo que tiene que ocurrir... mucho más allá del nombre del artista o de la propuesta escénica, sino que la gente entienda que lo que ocurre en Filloa está completamente pensado para que ocurra allí y que por eso es tan especial.

Héctor César Marcos Enrique Romanos Tardío

Es, además, una manera de poner en valor las salas de música de la ciudad

Sin estos espacios Noites do Porto no tendría ningún sentido. Realmente es a lo que nos debemos. Son parte indispensable del proyecto.

Te vemos disfrutar de una cerveza Gures, otro de tus proyectos ¿Qué filosofía hay detrás de Gures?

Pues muy parecida a la de todos nuestros proyectos: crear algo con alma desde el corazón, sin el objetivo de ningún gran objetivo. Que sea un crecimiento natural. Y lo hacemos cuidando todos los detalles, en cuanto a producto, imagen... En cuanto al proyecto en sí. La respuesta a nivel local está siendo muy buena, todo el mundo lo valora muy bien. Además, toda nuestra vinculación que tenemos con la cultura la hemos querido llevar también a la propia cerveza, con el proyecto Artnarchists, basado más en arte contemporáneo.

¿Cómo es posible compaginar cerveza y cultura?

Si nos fijamos en la tradición anglosajona, cerveza y cultura es casi un hermanamiento. Cómo no iba a estar la cerveza vinculada a la cultura. Para nosotros era algo natural. Si sacábamos un producto como una cerveza artesana, tenía que tener su pata cultural. Además, basándonos un poco en el inicio del proyecto, Artnarchists o la Anarchy Lager nace como homenaje a los Sex Pistols por su 50 aniversario. Y fíjate qué coincidencia, el primer concierto de los Sex Pistols fue en una escuela de arte en Londres, en la Saint Martins. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a vincular también Artnarchists y Anarchy Lager con los proyectos culturales que estamos desarrollando ahora.

Artnarchists ha impulsado exposiciones y proyectos de arte gallego. ¿Qué artistas o iniciativas destacarías de esta trayectoria?

Por ahora es incipiente. Estamos empezando con ello, pero sobre todo lo que destacaría es la respuesta tanto del público como de la prensa, como de los propios artistas con los que hemos contactado, no solo los artistas con los que hemos ya hecho exposiciones, sino con todos aquellos con los que no las hemos hecho. Realmente todos han visto en Artnarchists un proyecto diferente, algo que les aporta un valor diferente dentro de su mundo del arte contemporáneo y ese era nuestro objetivo: hacer algo distinto a lo que ya se estaba haciendo, porque para hacer lo mismo que hacen los demás, ¿para qué hacerlo?