La Fundación Barrié organiza en A Coruña el ciclo de conferencias Ilusión y persuasión. El arte del Barroco

A Coruña acogerá durante el mes de noviembre el ciclo de conferencias Ilusión y persuasión. El arte del Barroco, organizado por la Fundación Barrié en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado. Las charlas, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrarán todos los jueves de noviembre y el 4 de diciembre a las 19:30 horas en la sede de la entidad coruñesa.

El programa forma parte del ciclo Francisco Calvo Serraller, una cita anual que la Fundación Barrié celebra desde 1999 para acercar al público grandes temas de la historia del arte. En esta edición, cinco especialistas de prestigio internacional ofrecerán una mirada transversal al Barroco, un estilo que —según los organizadores— “integra todas las artes con el propósito de emocionar y persuadir al espectador”.

El ciclo se abrirá el 6 de noviembre con la conferencia El Barroco y lo barroco, a cargo de Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Museo Nacional del Prado. Portús repasará la evolución del término y su influencia en distintas disciplinas, desde la pintura y la escultura hasta la literatura o la política.

Las siguientes citas abordarán el Barroco desde perspectivas tan variadas como la moda, la pintura flamenca o la escultura monumental. El 13 de noviembre, Amalia Descalzo Lorenzo, profesora de Cultura y Moda en ISEM Fashion Business School, hablará sobre Lo barroco en la moda. Le seguirá el 20 de noviembre Fernando Marías, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, con Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato.

El 27 de noviembre, Alejandro Vergara Sharp, jefe de Colección de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Prado, centrará su intervención en Los barrocos de Rubens. Finalmente, el 4 de diciembre, Leticia Azcue Brea, jefa de Colección de Escultura desde 1700 y Artes Decorativas del museo madrileño, cerrará el ciclo con Bernini. La fuerza de la escultura.

Con esta nueva edición, la Fundación Barrié reafirma su compromiso con la divulgación cultural y el acercamiento del arte clásico al público gallego, en una serie de encuentros que prometen unir erudición, emoción y belleza.

El ciclo de conferencias

Conferencia inaugural:

Fecha : jueves, 6 de noviembre

: jueves, 6 de noviembre Hora : 19:30 h

: 19:30 h Título : El Barroco y lo barroco

: El Barroco y lo barroco Ponente: Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco, Museo Nacional del Prado

Jueves, 13 de noviembre a las 19:30 h

Título : Lo barroco en la moda

: Lo barroco en la moda Ponente: Amalia Descalzo Lorenzo, profesora de Cultura y Moda, ISEM Fashion Business School

Jueves, 20 de noviembre a las 19:30 h

Título : Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato

: Velázquez, entre la invención, el capricho y el retrato Ponente: Fernando Marías, catedrático de Historia del Arte, Universidad Autónoma de Madrid

Jueves, 27 de noviembre a las 19:30 h

Título : Los barrocos de Rubens

: Los barrocos de Rubens Ponente: Alejandro Vergara Sharp, jefe de Colección de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte, Museo Nacional del Prado

Jueves, 4 de diciembre a las 19:30 h